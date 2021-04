Les McKeown nie żyje. Żona przerwała milczenie

Żona zmarłego Lesa McKeowna - Peko Keiko - w rozmowie z "Daily Mail" - zabrała głos po śmierci męża.

Les McKeown wraz z żoną Peko /Ian Nicholson - PA Images /Getty Images

Reklama

Les McKeown zmarł nagle w swoim domu w wieku 65 lat. Informacje o śmierci wokalisty potwierdził jego były menedżer John McLaughlin.

Reklama

"Jestem bardzo smutny i zszokowany, tak samo jak Keiko, jego żona. Zadzwoniła do mnie z telefonu Lesa. Odebrałem, bo myślałem, że to on chce ze mną porozmawiać" - opowiada menedżer w "Daily Record".

"Rozmawiałem z nim w ubiegłym tygodniu i był w bardzo dobrej formie. Bardzo zadowolony opowiadał o życiu i przygotowaniach do trasy. Byliśmy przyjaciółmi i współpracownikami" - dodał.

Niecały tydzień po śmierci muzyka, głos zabrała jego żona. Peko Keiko. Kobieta stwierdziła, że mąż od dawna walczył "ze swoimi demonami" i ma nadzieje, że po śmierci odnalazł pokój. Nazwała go też dobrym mężem.

"Wszyscy mają swoje wzloty i upadki. Chodziłam z synem na każdy jego koncert. Mieliśmy lepsze i gorsze czasy. Leslie walczył ze swoimi demonami. Jego śmierć to dla nas potworny szok i mam nadzieję, że jest teraz w miejscu, gdzie zaznał spokoju" - stwierdziła.



Wideo Bay City Rollers - Bye Bye Baby 1975

Wokalista był jednym z założycieli i członków klasycznego składu Bay City Rollers. Do największych przebojów formacji należą m.in. "Bye, Bye, Baby", "Give a Little Love", "Money Honey", "Shang-A-Lang", "Summerlove Sensation" i "I Only Want to Be with You". W sumie grupa umieściła 10 singli w czołowej dziesiątce brytyjskiej listy przebojów.

Zespół sprzedał na całym świecie ponad 120 mln płyt.

U boku McKeowna występowali bracia Alan i Derek Longmuirowie (odpowiednio bas i perkusja) oraz gitarzyści Stuart Wood i Eric Faulkner. Wokalista opuścił Bay City Rollers w 1978 r. Wrócił na serię wspominkowych koncertów w 2015 r. W dorobku miał także kilka solowych płyt.