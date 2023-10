"Zobaczycie w nim Kravitza, jakiego jeszcze nigdy nie widzieliście" - czytamy w opisie teledysku "TK421" .

Ekstatyczne funkowe gitary, automatyczne syntezatory analogowe, chrypiący talkbox, taneczny beat, ogniste solo na saksofonie i sprytne ukłony w stronę "Boogie Nights" i "Star Wars" - tak opisywany jest pierwszy singel z nadchodzącej płyty "Blue Electric Light".

Lenny Kravitz ponownie wcielił się w rolę autora piosenek, producenta i multiinstrumentalistę - większość instrumentów została nagrana właśnie przez niego. W studiu wspierał go wieloletni przyjaciel - gitarzysta, Craig Ross.

Za wspomniany klip "TK421" odpowiada ukraiński reżyser Tanu Muino. Poza twórcami ze swojej ojczyzny pracował również z takimi gwiazdami, jak m.in. Katy Perry ("Small Talk"), Rosalia, Yungblud, Cardi B ("Up", "Bongos" z Megan Thee Stallion), Lil Nas X ("Montero"), Lizzo ("Rumors" z Cardi B), Post Malone ("One Right Now" z The Weeknd), Foals, Harry Styles ("As It Was", "Daylight"), Elton John i Britney Spears ("Hold Me Closer"), Sam Smith ("I'm Not Here to Make Friends") i Doja Cat ("Attention").

Album "Blue Electric Light" pojawi się 15 marca 2024 r. Od poprzednika - "Raise Vibration" - dzielić go będzie sześć lat. To najdłuższa przerwa wydawnicza w ponad 30-letniej karierze czterokrotnego laureata Grammy. Ostatnio do imponującej kolekcji wyróżnień 59-latek dorzucił obecność na liście najpiękniejszych wegan przygotowanej przez organizację PETA.

