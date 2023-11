LemON prezentuje piąty album "PIATKA". "Nowy rozdział pełen delikatności i sztuki"

"PIATKA" jest pierwszym albumem formacji, który powstał przy współpracy z producentem Bogdanem Kondrackim. "To wydawnictwo otwiera nowe brzmienia, eksperymentując z dźwiękami i stylem, zachowując jednocześnie charakterystyczny dla LemON klimat" - głosi zapowiedź.

"Ta płyta jest na pewno czymś nowym dla nas jako zespołu. Po raz pierwszy podeszliśmy do współpracy z producentem, Bogdanem Kondrackim, który otworzył moją muzyczną głowę na nowe brzmienia i podejście do muzyki. Mamy nadzieję, że każdy odnajdzie w tym albumie coś dla siebie, cząstkę swojej duszy" - mówi Igor Herbut, wokalista LemON.

Reklama

Płyta "PIATKA" to nie tylko muzyka, lecz także opowieści wizualne. Zespół zaprosił do współpracy twórcę wizualnego i reżysera, Michała Pańszczyka. Jego praca polegała na opowiedzeniu tych historii poprzez niezwykłe obrazy i twarze ludzi, tworząc identyfikację wizualną, która doskonale uzupełnia treść muzyczną. "'PIATKA' to płyta, która przypomniała mi czym jest delikatność, czułość i ciepło. Pamiętam jak zobaczyłem zdjęcie Igora promujące singel 'Ptaki'... kolor sweterka, który miał na sobie został mi w pamięci i rozlał się na wszystkie wyobrażenia podczas słuchania utworów. Ta muzyka to kawał sztuki i to wielki zaszczyt, że zespół zaufał mi, dając wolną rękę w tworzeniu identyfikacji wizualnej" - mówi Michał Pańszczyk.

"PIATKA" to również pierwsza płyta LemON nagrana w nowym składzie zespołu, który tworzą: Igor Herbut, Piotr Kołacz, Tomasz "Harry" Waldowski, Przemek Świerk i Tomek Świerk.

Spotify

LemON - trasa koncertowa

Wraz z premierą albumu zespół zapowiedział wiosenną klubową trasę koncertową po największych miastach Polski. To pierwsza taka okazja od 2017 roku, kiedy LemON zagości w klubach, prezentując swoją najnowszą twórczość na żywo. Szczegóły znajdziecie poniżej:

4.04 - Łódź, Wytwórnia

5.04 - Gdańsk, Stary Maneż

6.04 - Bydgoszcz, Fabryka Lloyda

7.04 - Poznań, Tama

11.04 - Katowice, P23

12.04 - Wrocław, Zaklęte Rewiry

21.04 - Kraków, Forty Kleparz

26.04 - Warszawa, Palladium