Leh nie żyje. Ten Typ Mes żegna rapera

W sobotę 16 lutego w wypadku samochodowym zginął gdyński raper Leh. 27-latka pożegnali przedstawiciele sceny hiphopowej, w tym szef jego wytwórni Alkopoligamia.com, Ten Typ Mes.

Leh zginął w wieku 27 lat /materiały prasowe

Przypomnijmy, że Michał Leszner, znany lepiej jako Leh, zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło na ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni.

Toyota, którą kierował raper, uderzyła w słup sygnalizacji świetlnej znajdujący się pomiędzy pasami ruchu. W wyniku wypadku zginęło również dwóch kolegów Leha.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że przyczyną tragicznego zdarzenia na drodze była nadmierna prędkość i niedostosowanie się do panujących warunków na drodze.

"Niestety, musimy potwierdzić straszne wieści, które dotarły do nas rano z Gdyni. W wypadku samochodowym zginął Leh. Nie zapomnimy cię ancymonie!" - można przeczytać na Facebooku wytwórni Alkopoligamia.



Głos zabrał również Ten Typ Mes, który wziął pod swoje skrzydła Leha i był jedną z osób, które dały raperowi zaistnieć w środowisku.

"Przy całej swojej hardkorowości był to przede wszystkim mądry, wrażliwy, przenikliwy obserwator... Nigdy nie zdarzyła się między nami żadna awantura, co innego mały spór o sztukę - i wtedy przyjemnie było zobaczyć błysk w oku tego pana, gdy argumentował solidnie, z pasją. A propos muzyki, w którą wkładał mnóstwo emocji... rapowo miał wszystko: rytm, słownictwo, historie, ucho do melodii. Nie no, nieprędko sobie z tym poradzę, że trafiło na taki talent. Nie wierzę w żadne spoczywanie w pokoju, niepokoju czy korytarzu, wierzę we wsparcie bliskich, których traumę trudno mi sobie wyobrazić, więc słuchajmy Leha, by pamięć o jego talencie żyła dalej" - napisał.



Leh zadebiutował 19 sierpnia 2015 roku albumem "Podwórka pytają, kiedy płyta".

Na swoim koncie raper miał również mixtape'y "Flow Mixtape" (2017 rok) i "Dziki & Nietoperze" (2018 rok). Jego dyskografię uzupełniał minialbum "Lep EP" z 2017 roku. Od pewnego czasu pracował również nad drugim albumem studyjnym.

Zanim Leh oficjalnie zadebiutował, działał na gdyńskiej scenie hiphopowej, a swoim oryginalnym stylem zainteresował nie tylko słuchaczy oraz warszawską wytwórnię, ale również Mateusza Nataliego z serwisu Popkiller. W efekcie raper trafił w 2015 roku do ósmej edycji Młody Wilków, akcji promującej młodych hiphopowych twórców.

W mediach społecznościowych Młodego Leha pożegnali również m.in.: Gruby Mielzky, Stasiak, Gedz, Pjus, AD.M.a, Otsochodzi i Sarius.