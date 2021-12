Bez wątpienia Zenek Martyniuk, Marcin Miller i Robert Klatt są liderami jednych z najstarszych i najpopularniejszych w latach świetności disco polo zespołów. Zespół Classic na swoim Facebooku podzielił się zdjęciem muzyków w eleganckich strojach.

Okazuje się, że muzycy spotkali się nie po to, by nagrać wspólne utwory. Będą za to występować wspólnie podczas koncertu kolęd TVP, który nagrano właśnie w Katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jednym z najsłynniejszych obiektów sakralnych Lwowa.



Muzycy trzech grup znają się od początków gatunku disco polo, czyli ponad trzydziestu lat. W tym samym czasie zaczynali występy i mimo bycia swoją "konkurencją", zawsze się przyjaźnili i wspierali - aż po dziś. Fani w komentarzach zachwycają się wspólnym zdjęciem idoli: "Najlepsze moje zespoły", "Panowie jak zawsze z klasą", "Śliczna fotka", "Sama elita", czy "Kocham Was chłopaki".



Oprócz gwiazd disco polo, na koncercie najpiękniejsze kolędy zaśpiewają jeszcze m.in. Maryla Rodowicz, Piotr Kupicha, Golec uOrkiestra, Alicja Szemplińska i Krzysztof Igor Krawczyk.

