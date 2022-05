Leepeck i Lipnicka razem. Posłuchaj "Do utraty tchu"

"'Do utraty tchu' to rozmowa kochanków - najbliższych sobie ludzi, którzy czują, że już nic ich nie łączy. A gdyby tak zacząć jeszcze raz? Wrócić do tego co było kiedyś i biec razem do utraty tchu? O tym śpiewają w najnowszym singlu Leepeck z Anitą Lipnicką" - czytamy w zapowiedzi.

Leepeck nagrał duet z Anitą Lipnicką /materiały prasowe