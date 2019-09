LaShawn Daniels nie żyje. Autor hitów Lady Gagi i Destiny's Child miał 41 lat

LaShawn Daniels, autor piosenek dla m.in. Lady Gagi, 50 Centa, Toni Braxton i Jennifer Lopez, zginął w wypadku samochodowym w wieku 41 lat.

LaShawn Daniels miał 41 lat /Rodrigo Vaz /Getty Images

Tragiczną wiadomość o śmierci muzyka potwierdziła jego żona April. Artysta zginął w Karolinie Południowej.



"Z wielkim smutkiem informuję, że mój ukochany mąż i przyjaciel LaShawn Daniels, jest ofiarą tragicznego wypadku w Karolinie Południowej" - napisała na Instagramie.

Daniels w trakcie swojej kariery był współtwórcą takich hitów jak "Say My Name" Destiny's Child, "Telephone" Lady Gagi, "You Rock My World" Michaela Jacksona. Autor pracował też z Whitney Houston, Jennifer Lopez, 50 Centem i Toni Braxton.

Daniels osierocił trzech synów.



O śmierci twórcy wspomnieli m.in. była wokalistka Danity Kane DAWN. "LaShawn Daniels nie żyje?! Jestem w szoku. Ten facet sprawił, że mój wokal wszedł na nowy poziom w 'Dirty Money'. To jedna z najzabawniejszych osób, jakie kiedykolwiek poznałam" - napisała.

Na współpracę przy wielu popowych hitach Danielsa zwrócił uwagę natomiast producent Ryan Hemsworth.