Lana Del Rey: Nowa płyta "Norman Fucking Rockwell" [DATA PREMIERY, SZCZEGÓŁY]

30 sierpnia ukaże się płyta "Norman Fucking Rockwell" Lany Del Rey. Gwiazda tegorocznej edycji Open'er Festival zaprezentowała właśnie teledysk do połączonych piosenek "Fuck It, I Love You" i "The Greatest".

Amerykańska królowa retro - Lana Del Rey - ujawniła datę premiery swojego kolejnego albumu. "Norman Fucking Rockwell" ukaże się w piątek 30 sierpnia.

Album będzie dostępny w serwisach streamingowych, w formacie CD, winyla oraz kasety.

Głównym producentem albumu oraz współautorem jest Jack Antonoff.

Przed premierą wokalistka ujawniła piosenki prezentowane podczas występu na Open'er Festival w Gdyni: "Venice Bitch" i "Mariners Apartment Complex".



Teraz Lana wypuściła teledysk do połączonych piosenek "Fuck It, I Love You" i "The Greatest".

Dodajmy, że Amerykanka ogłosiła osiem koncertów w Europie, które rozpoczną się w lutym 2020 roku - na razie w rozpisce nie ma Polski.

Clip Lana Del Rey Fuck It I Love You & The Greatest

Oto szczegóły płyty "Norman Fucking Rockwell":

1. "Norman Fucking Rockwell"

2. "Mariners Apartment Complex"

3. "Venice Bitch"

4. "Fuck It, I Love You"

5. "Doin' Time"

6. "Love Song"

7. "Cinnamon Girl"

8. "How to Disappear"

9. "California"

10. "The Next Best American Record"

11. "The Greatest"

12. "Bartender"

13. "Happingess Is A Butterfly"

14. "Hope Is a Dangerous Thing for a Woman like Me to Have - but I Have It".