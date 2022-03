24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wprowadził stan wojenny i zakazał opuszczać kraj mężczyznom w wieku 18-60 lat. Ogłoszona została też powszechna mobilizacja.

Łąki Łan odcina się od Paprodziada

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę Paprodziad, wokalista grupy Łąki Łan ( posłuchaj! ), publikuje na swoim fanpage'u dość kontrowersyjne treści. Artysta uważa, że wojna w Ukrainie jest spiskiem. "Od czego dziś tak brutalnie odwraca się naszą uwagę? Po co do akcji wkracza 'zły policjant'? Jakie siły i interesy stoją za tym widowiskiem? Komu przyda się chaos, kryzys migracyjny, logistyczny, ekonomiczny? Takie pytania zadają sobie świadomi ludzie nie łykający pochopnie medialnej papki" - pisał jakiś czas temu muzyk.

W innym poście wokalista udostępnił wideo Emilii Sykut, która twierdzi, że wojna w Ukrainie prowadzi do uchwalenia przez finansowaną przez Billa Gates'a Światową Organizację Zdrowia globalnego traktatu pandemicznego.

Niedługo później pojawiła się odpowiedź zespołu. Na profilu Piotra Antoniego Koźbielskiego opublikowane zostało oświadczenie, z którego wynika, że zespół odcina się od Paprodziada. "W obliczu tragedii, jaka dzieje się w Ukrainie i tego, co wypisuje w social mediach mój były już wokalista, Włodek Dembowski aka Paprodziad, całkowicie odcinam się od niego i nie chce być już nigdy z nim kojarzony" - czytamy w oświadczeniu. "Przynosi on wstyd zespołowi Łąki Łan i całej Polsce" - napisał dalej perkusista.

Kolejny komentarz można przeczytać na oficjalnej stronie zespołu. "Czujemy się w obowiązku powiadomić Was, że nie identyfikujemy się z głoszonymi przez Włodka 'Paprodziada' Dembowskiego poglądami na temat m.in. pandemii i wojny w Ukrainie" - napisali. Zapewnili również fanów, że nie zawieszają działalności w związku ze zmianą w składzie grupy.

Paprodziad postanowił odpowiedzieć na oświadczenie zespołu. "Do czego doprowadza monokulturowość w rolnictwie? Do czego doprowadzi monokulturowość w myśleniu? Nie podlewam bratobójczej wojny polsko polskiej ani żadnej innej! Niech żyje miłość, wdzięczność, wolność, prawda i bioróżnorodność! Niech żyje świat!" - czytamy.

Dwa dni później opublikował pożegnanie, w którym zwrócił się do grupy. "Tu każdy z nas, wniósł wszystko co miał. Z otwartym sercem i gotowością na zaufanie. Nie wyszło? Nie prawda. Wyszło tyle ile miało. Wyszło tyle ile mogło. I było w tym wielkie piękno. Przyjmuję całość relacji - z jej początkiem i końcem. Przyjmuję swoją przeszłość, tak by dalej, móc wyjść do nowego. Każde rozstanie zawiera w sobie ból przejścia ale pod bólem, jest szansa" - pisał (pisownia oryginalna).

"Z całego serca życzę zespołowi dalszych sukcesów. W mym sercu zawsze będzie PAŁAŁ ŁAN. Pozostaję otwarty na wspólny tan!" - dodał.

Łąki Łan to jedna z najbardziej znanych funkowych kapel w Polsce. Zespół zadebiutował w 2005 roku płytą "Łąki Łan". Grupę można było zobaczyć na m.in. festiwalu Era Nowe Horyzonty, Open'er, Off Festival i Coke Live Music Festival. Dorobek funkowo-zwariowanej ekipy zamyka album "Raut" z 2019 roku.

