Ostatniego dnia lipca Lady Gaga zamieściła na Instagramie ważne ogłoszenie. Artystka ujawniła, że dokładnie za miesiąc, czyli 31 sierpnia, wystartuje nowa odsłona jej entuzjastycznie przyjętej przez krytyków i słuchaczy rezydentury w Las Vegas. Program muzycznego show "Lady Gaga: Jazz & Piano" obejmie 12 koncertów, które odbędą się w amfiteatrze Dolby Live znajdującym się na terenie luksusowego kasyna MGM Park. Finałowy występ gwiazdy zaplanowany jest na 5 października.

Reklama

Trzynastokrotna zdobywczyni nagrody Grammy wykona na scenie jazzowe wersje swoich największych hitów, takich jak "Bad Romance", "Paparazzi" czy "Born This Way", a także własne interpretacje kultowych amerykańskich hitów, m.in. "Luck Be a Lady", "Mambo Italiano" i "Fly Me to the Moon". Przedsprzedaż biletów ruszy we wtorek o 9:00 czasu lokalnego. Ogólna sprzedaż rozpocznie się w najbliższy piątek o 7:00.

Gaga wraca do Las Vegas. Niedawno pożegnała przyjaciela

Rezydentura Lady Gagi w Las Vegas wystartowała w styczniu 2019 roku. Nominowana do Oscara gwiazda prezentowała tam swój jazzowy program na zmianę z popowym show "Enigma". Ostatni koncert w mieście świateł wokalistka dała w maju zeszłego roku.

"Choć początkowo wydawało się, że będzie to jedynie pretekst do przypomnienia nam, w czym Gaga jest najlepsza, rezydentura okazała się spektakularnym ugruntowaniem jej dziedzictwa" - chwalił artystkę magazyn "Rolling Stone".

Ogłoszenie piosenkarki pojawiło się zaledwie kilka godzin po tym, jak złożyła ona hołd zmarłemu niedawno Tony'emu Bennettowi. Legendarny muzyk jazzowy odszedł 21 lipca w wieku 96 lat. Lady Gaga nagrała z nim dwa albumy: "Cheek to Cheek" i "Love for Sale".

"Będzie mi brakować śpiewania z nim, nagrywania z nim, rozmów z nim, bycia razem na scenie. Przenieśliśmy się do innej epoki, razem unowocześniliśmy muzykę i tchnęliśmy w nią nowe życie. Ale to nie była gra. Nasza relacja była autentyczna i szczera" - napisała na Instagramie gwiazda.