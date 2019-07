Lady Gaga stworzyła własną linię kosmetyków. "Nie czułam się piękna"

Lady Gaga, jak wiele wielkich gwiazd, nie poprzestaje na samej muzyce. Wokalistka zaprezentowała właśnie swoją linię kosmetyków Haus Laboratories, którą promuje oryginalny film.

Lady Gaga stworzyła własną linię kosmetyków /Kevin Winter /Getty Images

Wielu artystów zajmujących się muzyką, rozkręca też własne, pozamuzyczne biznesy. Mamy wiele przykładów gwiazd, które założyły własne marki m.in. odzieżowe i kosmetyczne.



Doskonałym przykładem może być przedsiębiorcza Rihanna i jej Fenty Beauty.



Do tego grona dołączyła teraz Lady Gaga, która stworzyła własną linię kosmetyków Haus Laboratories.

W ofercie Haus Laboratories mają znaleźć się: błyszczyki, kredki do ust i pełna gama kosmetyków do makijażu.

Swoje kosmetyki artystka zapowiada w dosyć oryginalny sposób:



"Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje świat, jest kolejna marka kosmetyczna. Trudno.".

Kosmetyki promuje również film, w którym widzimy grupę bardzo oryginalnych modeli.

Przy okazji nowego przedsięwzięcia Lady Gaga podzieliła się także bardzo osobistym tekstem:



"Kiedy byłam młoda, nigdy nie czułam się piękna. A kiedy próbowałam znaleźć balans pomiędzy pięknem wewnętrznym i zewnętrznym, odkryłam moc makijażu. Pamiętam jak oglądałam moją mamę, która codziennie rano nakładała makijaż (...) Zaczęłam eksperymentować z makijażem jako sposobem na spełnienie moich marzeń o zostaniu tak silną kobietą jak moja mama" - opowiada.

"Wtedy stworzyłam Lady Gagę. Patrząc w lustro znalazłam superbohaterkę, którą chciałam być. Czasami piękno nie przychodzi naturalnie z wnętrza. Ale jestem wdzięczna, że makijaż pobudził odwagę, która była we mnie, a o której nie wiedziałam, że istnieje. Zaakceptowałam to, że odkryłam swoje piękno dzięki umiejętności do tworzenia i zmieniania siebie. Niektórzy twierdzili, że byłam po prostu dziwna, ale tak naprawdę ja się taka urodziłam" - dodaje wokalistka.