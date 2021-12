Lista występów Lady Gagi na ekranie nie jest oszałamiająca, a mimo to piosenkarka ma na swoim koncie już nominację do Oscara za film "Narodziny gwiazdy", a także Oscara za najlepszą piosenkę do tegoż filmu. W kinach pojawił się także film "House of Gucci", w którym gwiazda gra główną rolę - demonicznej Patrizii Reggiani.

Jednak wiele lat temu, zanim Gaga mogła w ogóle pomarzyć o swoich sukcesach, jeszcze jako Stefani Germanotta miała jedynie marzenie o sławie. W 2001 roku dzięki castingom została zaangażowana do kultowego serialu "Rodzina Soprano"! W produkcji zagrała... "Dziewczynę na basenie #2" - w dziewiątym odcinku trzeciego sezonu. Gaga miała wtedy zaledwie 15 lat.



W rozmowie z Entertainment Weekly piosenkarka wyznała, że z czasem widzi, co zrobiła źle w tej naprawdę małej roli. "Kiedy patrzę wstecz na tę scenę, widzę dokładnie, co zrobiłam w niej źle. Nie wiedziałam jak słuchać w scenie! Miałam się śmiać, a to było coś w rodzaju, śmiechu z taśmy. Widzę to i wiem, 'to nie jest prawdziwy śmiech!'"



"Niuanse, to, gdy stajesz się aktorem, co dzieje się z z czasem, jeśli jesteś skłonny słuchać i naprawdę słyszeć innego aktora, z którym pracujesz" - stwierdziła Gaga. "Widzę bardzo niespecyficznego aktora [w "Rodzinie Soprano"], a teraz widzę siebie jako kogoś, kto przynajmniej naprawdę dąży do bycia konkretnym bez myślenia o tym, a to wymaga dużo pracy z wyprzedzeniem" - wyznała piosenkarka.

Lady Gaga jest jedną z faworytek do nominacji oraz zwycięstwa w przyszłorocznych Oscarach jako najlepsza aktorka za rolę w "House of Gucci".

