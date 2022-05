Specjaliści z domu aukcyjnego Julien's Auctions sądzili, że gitara pójdzie za 600-800 tys. dolarów. Rzeczywistość przerosła jednak ich wyobrażenia. Miliarder Jim Irsay, właściciel i dyrektor generalny drużyny NFL Indianapolis Colts, dał za nią 4,5 mln dolarów, czyli ponad 19 milionów złotych. Biznesmen zamierza włączyć nowy nabytek do The Jim Irsay Collection, prywatnej kolekcji pamiątek związanych z muzyką rockową, którą w przyszłości chciałby przekształcić w muzeum amerykańskiej popkultury.

Clip Nirvana Smells Like Teen Spirit

Jak się okazuje, część kwoty, którą Irsay zapłacił za gitarę, trafi na konto założonej przez niego fundacji. "Jestem wdzięczny rodzinie Cobaina za przekazanie części wpływów z aukcji na naszą inicjatywę Kicking the Stigma, dotyczącą zdrowia psychicznego" - ogłosił miliarder na Twitterze.

4,5 mln dolarów to gigantyczna suma. Jednak trzeba pamiętać, że inna gitara Cobaina, Martin D-18E, której rockman użył 18 listopada 1993 roku podczas słynnego występu "MTV Unplugged in New York", została wylicytowana w 2020 roku za 6 mln. dolarów i jest najdroższą gitarą, jaką kiedykolwiek sprzedano na aukcji. Tamten instrument nabył Peter Freedman, prezes firmy Rode Microphones. Wcześniej najdrożej sprzedaną gitarą była "The Black Strat", czyli czarny Fender Stratocaster należący wcześniej do gitarzysty Pink Floyd, Davida Gilmoura. 20 czerwca 2019 r. instrument ten nabył za 3,975 milionów dolarów... Jim Irsay.

Nirvana bez prądu 1 / 13 fot. Frank Micelotta Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij