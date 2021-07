Kubańczyk jechał 230 km/h, kręcił Instastories i był w klapkach? Raper odpowiada

Raper i producent muzyczny Kubańczyk opublikował na swoim na swoim profilu na Instagramie wideo, na którym pokazuje swoją podróż w góry.

Na krytykę takiego zachowania nie musiał długo czekać.

"Raper Kubańczyk kręci Instastories jak zapie***la 230 kilometrów na godzinę. Halo Polska Policja, proszę przyjechać na Instagrama jeśli na drogach totalnie nie panujecie nad zabójcami na kółkach" - napisał aktywista Jan Śpiewak.

Pod postem wybuchła gorąca dyskusja, aż w końcu działaczowi odpowiedział sam Kubańczyk.

Reklama

"Budzę się rano i widzę, że ktoś dodał zdjęcie, ze jechałem skodą 230 i oznacza policję na Twitterze. Jan Śpiewak, słuchaj ty pajacu, to jest fotomontaż, dlaczego ty robisz takie rzeczy. Idź sobie do cyrku poskacz, a nie dobrych ludzi pomawiasz. Wpisz sobie, co oznacza fotomontaż, a jak chcesz pliki źródłowe to do mojego montażysty, ale już nie znajdziesz, bo wszystkie są już usunięte. Pozdro" - stwierdził w komentarzu i dodał, że zdjęcie pochodzi z najnowszego klipu rapera.

"Chojrak skasował Instastories i mówi, że to fotomontaż" - odpowiedział na Twitterze Śpiewak.