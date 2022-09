Krzysztof Szmigiero urodził się w 1956 roku. Był gitarzystą takich zespołów jak Turbo (jego solówki słychać m.in. w utworach "Już nie z Tobą" oraz "Wariacki taniec") oraz Lombard.

Turbo - Wariacki taniec

Na przestrzeni lat pojawił się również na płytach Macieja Zembatego i zespołów Rezerwat oraz Ich Troje. Współtworzył także muzykę do filmu "Na całość" nagraną przez zespół Green Revolution.

"Właśnie dotarła do mnie ta tragiczna wiadomość. Nie mogę w to uwierzyć. Wspaniały kumpel i gitarzysta. Miałem przyjemność pracować z nim w TURBO. Grał także w zespole LOMBARD. Cały czas utrzymywałem z nim kontakt i zawsze były to przemiłe rozmowy" - napisał na swoim Facebooku Grzegorz Kupczyk (Ceti, Turbo).

"Rok temu we wrześniu na spacerze z Matim i Olą. Piękny dzień. Dużo śmiechu. Jak to z Krzyśkiem. Piotrusiem Panem do sześcianu... Planowaliśmy sobie wtedy rodzinne spotkania... Po powrocie do Szkocji dowiedział się, że jest chory. Dziś rano Krzysiek zmarł." - napisała żona muzyka.

"Żył muzyką - jeszcze niedługo przed śmiercią cieszył się z nowej gitary. I przysyłał nam nowe nagrania. Już nie pójdziemy nad Wisłę z dziećmi, w Pelagii nie zagracie w badmintona i nie zaśpiewam już z Tobą, Krzyś... Dzięki za wszystko. Za naszego Mateusza przede wszystkim. I za wszystkie nasze dobre dni" - dodała.

LOMBARD Przeżyj to sam

