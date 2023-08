Pod koniec zeszłego roku Krzysztof Skiba poinformował, że jest w separacji z żoną Renatą. Lider zespołu Big Cyc doczekał się z nią dwóch synów: 35-letniego Tymoteusza i 25-letniego Tytusa. Serce wokalisty należy już jednak do zupełnie innej kobiety.

Mowa tu o 32-letniej Karolinie Kempińskiej, która na co dzień zajmuje się modelingiem, ale także pracuje w branży IT. Skiba wyznał dziennikarzom Faktu, że ślubu będzie im udzielała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Odbędzie się on w warunkach plenerowych. "Będzie tak po amerykańsku, bo to teraz modne" - mówił podczas wywiadu.

Krzysztof Skiba planuje ślub. Bardzo się stara i schudł już 10 kg!

Krzysztof Skiba przeżywa drugą młodość i zaczął bardzo o siebie dbać. To nie pierwsza walka z wagą wokalisty. Swego czasu schudł on prawie 30 kg, niestety potem ponownie przytył. Piosenkarz przyznał wtedy, że dopadł go efekt jojo. Nie wiadomo, czy powtórzy poprzedni wyczyn, lecz z pewnością dalej będzie trzymał się etapu gubienia kilogramów.

Co z podróżą poślubną? Skiba zdradził, że plan na pewno jest, podobnie jak i termin, lecz nie wiedzą jeszcze, w którym kierunku się udadzą. Para jest za to po dwóch podróżach jeszcze przed ślubem. Byli w Kapadocji w Turcji i w Chicago.

Lider zespołu Big Cyc życzyłby sobie na nowej drodze życia, by być z "do końca świata i jeden dzień dłużej, jak mówi Jurek Owsiak". Dodał, że szczęścia aż tak nie potrzebuje, ponieważ wszystko już ma.