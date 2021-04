Krzysztof Komeda: Neon z okazji 90. rocznicy urodzin

Uruchomienie neonu na ścianie kamienicy, na której znajduje się mural z wizerunkiem Krzysztofa Komedy uświetni w poniedziałek wieczorem w Ostrowie Wielkopolskim 90. rocznicę urodzin artysty. Krzysztof Komeda Trzciński urodził się 27 kwietnia 1931 roku w Poznaniu.

Krzysztof Komeda w połowie lat 60.

W weekend zakończyły się prace związane z instalacją neonu na ścianie przy ulicy Kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim. Krzysztof Komeda spędził w tym mieście lata młodości.

Mural autorstwa Konrada "Muchy" Moszyńskiego został odsłonięty w 2019 roku, przy okazji obchodów 50. rocznicy śmierci muzyka. Umieszczony obok pokazanej z profilu twarzy artysty napis przypomina, że to w Ostrowie Wielkopolskim narodził się jazz Komedy.



Jak powiedział PAP Moszyński, od początku był plan uzupełnienia muralu neonem. Od poniedziałkowego wieczora, na muralu zapalać się będą kolejne elementy neonu: rozrzucone litery składające się na pseudonim artysty, jego profil i pięciolinia.

Prezydent miasta Beata Klimek powiedziała, że dzięki neonowi Krzysztof Komeda będzie obecny w przestrzeni Ostrowa Wielkopolskiego zarówno w dzień, jak i w nocy.

"To świetne dzieło ma przypominać mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego, ale także naszym gościom, o związkach Krzysztofa Komedy z naszym miastem. To tu rozpoczęła się najważniejsza droga artystyczna Komedy i jego kariera polska, europejska i światowa" - powiedziała o muralu prezydent miasta.



Rozświetleniu neonu towarzyszyć będzie wykonanie skomponowanej przez Komedę ballady "Nim wstanie dzień". Właśnie dlatego Ostrowskie Centrum Kultury podało, że neon rozbłyśnie w poniedziałek wieczorem, "nim wstanie dzień, dzień 90. rocznicy urodzin". Pierwotne plany związane z szerszymi uroczystościami jubileuszowymi zostały okrojone w związku z pandemią.

"Od samego początku moim zamierzeniem było wzbogacenie muralu o instalację neonową, by miał on dwa wymiary: za dnia i w nocy. Gdy Komeda żył i tworzył, neony były bardzo popularne, nawet w naszym mieście było ich bardzo dużo. Neony można też kojarzyć z jazzem, z klubami muzycznymi" - powiedział PAP Moszyński.

Wyjaśnił, że mural nawiązuje do projektu okładki płyty "Astigmatic. The music of Komeda" Rosława Szayby. Widoczny na muralu profil Komedy powstał w oparciu o fotografię z archiwum rodziny artysty.

"Myślę, że mieszkańcy przyzwyczaili się do tego muralu. Pamiętam, że na początku było pewne zaskoczenie władz miasta dość odważnym projektem, zaproponowanymi kolorami. Dziś każdy przyjeżdżający na naszą stację kolejową, po wyjściu z dworca widzi mural z Komedą" - powiedział PAP twórca dzieła.



W ubiegłym tygodniu w Senacie otwarto wystawę "Kadry Komedy - w 90. rocznicę urodzin Krzysztofa Komedy Trzcińskiego (1931−1969)". Także wówczas przypomniano, że artysta mieszkał w Ostrowie Wielkopolskim; tam kończył szkołę i tam został odkryty jego talent. Wystawę przygotowało Ostrowskie Centrum Kultury z okazji 10-lecia Festiwalu Filmowego im. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego "Grand Prix Komeda" w Ostrowie Wielkopolskim i 90. rocznicy urodzin kompozytora. Jej partnerem jest Ostrów Wielkopolski.

Krzysztof Komeda, a właściwie Krzysztof Trzciński, sławę zyskał m.in. za sprawą muzyki do filmów. Jest autorem 65 ścieżek do takich obrazów jak "Niewinni Czarodzieje" Andrzeja Wajdy, "Nóż w wodzie" czy "Dziecko Rosemary" Romana Polańskiego.



W grudniu 1968 roku w nocy, podczas spaceru, przyjaciel Komedy - Marek Hłasko - niechcący popchnął kolegę. Ten, na skutek upadku, zranił się w głowę. U muzyka stwierdzono krwiaka mózgu.



Artysta przez jakiś czas przebywał w amerykańskim szpitalu, później został przewieziony do Polski, gdzie zmarł 23 kwietnia 1969 roku, tuż przed swoimi 38. urodzinami.