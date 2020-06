Krist Van D zaprasza do gorącego "Miami": Zobacz wakacyjny teledysk

Polski DJ i producent Krist Van D przygotował teledysk do najnowszego singla "Miami".

Krist Van D (naprawdę nazywa się Krystian Dobraszak) obecny jest na polskiej scenie klubowej od ponad dekady. Współpracował z takimi wokalistkami, jak m.in. Gosia Andrzejewicz, Patricia Kazadi (jako Trish), Terri B i Dhany, Włoszką znaną z projektu Benassi Bros (singel "Hangover").

Do największych przebojów Polaka należą single "You Are The One" (ponad 1,1 mln odsłon), "I Need Love", "Vacancy" i "You & Me".

Teraz producent przygotował nowy utwór "Miami", w którym ponownie do współpracy zaprosił kanadyjskiego wokalistę OMZ (na początku roku razem wypuścili nową wersję przeboju "You're a Woman" Bad Boys Blue).

Clip Krist Van D Miami - feat. OMZ

"Imprezowy charakter kawałka w stylu elektro pop sprawia, że słuchając go, nogi same zaczynają tańczyć i natychmiast mamy ochotę na dobrą zabawę" - czytamy.

"Chciałbym aby mój nowy singel 'Miami' wprawiał wszystkich tego lata w pozytywny nastrój, i wyzwalał u ludzi tylko dobre wibracje" - podkreśla sam Krist Van D.