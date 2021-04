Krist Van D ucieka przed miłością. Zobacz teledysk "Run Away"

Polski DJ i producent Krist Van D przygotował teledysk do najnowszego singla "Run Away". Do współpracy zaprosił pochodzącą z Serbii wokalistkę Minę Joskimović.

Krist Van D (naprawdę nazywa się Krystian Dobraszak) obecny jest na polskiej scenie klubowej od ponad dekady. Współpracował z takimi wokalistkami, jak m.in. Gosia Andrzejewicz, Patricia Kazadi (jako Trish), Terri B i Dhany, Włoszką znaną z projektu Benassi Bros (singel "Hangover").

Do największych przebojów Polaka należą single "You Are The One" (ponad 1,1 mln odsłon), "I Need Love", "You & Me" i ubiegłoroczny "Miami".

Teraz producent wypuścił nowy utwór "Run Away" wydany przez hiszpańską wytwórnię Blanco Y Negro. Nagranie w krótkim czasie po premierze trafiło na playlisty stacji radiowych i TV w Hiszpanii, Ameryce Południowej, także w Rosji i krajach byłego Związku Radzieckiego.



Utwór utrzymany jest w klimatach klubowych z lekką domieszką pop, a za wokal odpowiada Serbka Mina Joskimović.

Teledysk jak i utwór do "Run Away" opowiada o sytuacji życiowej, którą doświadczyło wielu z nas; o zranionych uczuciach, o udawanych emocjach ze strony kobiety. Utwór wspomina także o ucieczce przed miłością i przed wyrażaniem prawdziwych uczuć.