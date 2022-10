"Imprezowy charakter kawałka w sprawia, że słuchając go nogi same rwą się do tańca i natychmiast mamy ochotę zarówno na dobrą imprezę w klubie, jak i szaloną domówkę. Słuchając utworu i oglądając klip 'DANCE' można przenieść się rzeczywiście na imprezę do klubu i poczuć panujący tam klimat. Nie zabrakło również w tekście jak i w teledysku wątku o zabarwieniu miłosnym z przesłaniem, że wspólnie jest zawsze raźniej 'przetańczyć życie'" - czytamy w informacji o klipie.



Teledysk został opublikowany na kanale Blanco y Negro Music (prawie 2 mln subskrybentów), czołowej wytwórni muzyki tanecznej w Hiszpanii. Firma jest też promotorem festiwalu Unite With Tomorrowland w Barcelonie.

Clip Krist Van D Dance - & AREES

Krist Van D (naprawdę nazywa się Krystian Dobraszak) obecny jest na polskiej scenie klubowej od ponad dekady. Współpracował z takimi wokalistkami, jak m.in. Gosia Andrzejewicz, Patricia Kazadi (jako Trish), Terri B, Dhany, Włoszką znaną z projektu Benassi Bros (singel "Hangover") czy Niles Mason (wokalista z utworu "Louder Than Words" David Guetty & Afrojacka).

Do największych przebojów Polaka należą single "You Are The One" (ponad 1,2 mln odsłon), "I Need Love", "You & Me" (oba ponad milion) i "Miami".

Z kolei Arees to 28-letni DJ i producent z Katowic, który w tym roku przygotował remiks wspomnianej piosenki "You Are The One".



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krist Van D You Are The One

