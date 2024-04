Życie prywatne Kory przez wiele lat było tematem medialnych artykułów. Nic dziwnego, bo wokalistka była artystką wyjątkową, która przyciągała uwagę, gdziekolwiek się nie pojawiała.

Pod koniec lat 60. związała się z Markiem Jackowskim, z którym wzięła ślub w 1971 roku. Małżeństwo ostatecznie rozpadło się (oficjalnie rozwód wzięła w 1984 roku), gdy Kora spotkała na swojej drodze Kamila Sipowicza.

Z nim spędziła 40 lat w nieformalnym związku 40 lat. Związek zalegalizowali dopiero w 2013 roku, 5 lat przed śmiercią artystki.

Kora i Ryszard Terlecki. Jak wyglądał ich burzliwy związek?

Na początku lat 60. Kora związała się z jednym z krakowskich hipisów - Ryszardem Terleckim - dziś jest on jednym z najważniejszych posłów PiS (w ławach sejmowych zasiada bez przerwy od 2007 roku), prawą ręką Jarosława Kaczyńskiego i przewodniczącym klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Był też wicemarszałkiem Sejmu w dwóch poprzednich kadencjach.

Na temat związku z Terleckim Kora opowiadała w książce, którą napisała razem z Kamilem Sipowiczem. W"Podwójnej linii życia" opisuje swój burzliwy młodzieńczy romans z mężczyzną o pseudonimie Pies.

"Tak bardzo się wtedy zakochałam, że straciłam swoją osobowość, zatraciłam siebie" - pisała. "Byłam zapatrzona w niego i obchodziło mnie jedynie to, żeby być z nim. Dużo tańczyliśmy, 'kleiliśmy się' (klejenie, czyli wąchanie kleju - przyp. red.) też przez krótki czas" - czytamy. Kora ze związku wycofała się po roku. Jak sama przyznała, miała dość, bo Terlecki ją dręczył.

"Zbuntowałam się przeciwko temu i znalazłam sposób, żeby się z tego wyzwolić. (...) Po prostu zdradziłam go na jego oczach. Od razu poczułam się całkowicie wyzwolona. Z Psem rozstałam się, bo bardzo mnie dręczył" - zwierzała się. "Nie lubię dosłowności w niczym, a w seksie już najmniej. Takie relacje są czasami bardzo niebezpieczne. Mój pierwszy związek z mężczyzną na tym polegał" - pisała.



Choć Kora nie chciała potwierdzić, o kogo dokładnie chodziło, zrobił to Kamil Sipowicz. W 2006 roku, kiedy to Terlecki walczył o prezydenturę Krakowa, "Super Express" wypytywał go o wspomniany romans. Ten zaprzeczał, twierdząc, że to "poetycka formuła Kory". Pytany natomiast o używki, również nie przyznał się do ich stosowania w młodym wieku.



Dużo bardziej wylewny poseł zrobił się w 2022 roku. Wtedy to mówił w biografii Kory "Słońce bez końca" następująco:

"Byłem na pierwszym roku studiów, kończył się marzec 1968 roku, czyli rozruchy marcowe. Zaangażowałem się w strajk studencki, który bez powodzenia próbowaliśmy kontynuować. Któryś z kumpli przyprowadził dwie koleżanki. Jedną z nich była Kora. Charyzmatyczna! W dodatku rozumiała wszystko, co się działo wokół, choć była dopiero w liceum. To nas chyba zbliżyło. Miałem 19 lat, Kora 17. Była ważną kobietą w moim życiu, choć przecież nie pierwszą. Ale na pewno pierwszą, z którą byłem związany w czasach hipisowskich. Kora była niezwykła" - wspominał w rozmowie z twórcami biografii.

"Spodobała mi się od razu - szczupła, śliczna dziewczyna, ciemne długie włosy splecione w dziwne warkoczyki. Przyszła w kolorowej sukience, na szyi miała dużo różnych korali, na rękach błyskotki i bransolety. Prawdziwa hipiska. Ja też byłem hipisem, ale ubierałem się normalnie, chociaż miałem dzwoneczek na szyi, korale i opaskę na włosach" - dodał polityk.

Kolejna biografia i kolejne szczegóły romansu Terleckiego z Korą

W maju 2023 do sprzedaży trafiła kolejne biografia Kory "Się żyje", autorstwa Katarzyny Kubisiowskiej. Tam pojawiły się kolejne szczegóły dotyczące związku Terleckiego i wokalistki Maanamu.

Kubisiowska nazwała posła PiS "niegrzecznym chłopcem z dobrego domu". Szybko między nią a artystką zrodziło się intymne uczucie. Gdy Terlecki został oskarżony o zaprószenie ognia, Kora wzięła wtedy winę na siebie.

Jak natomiast autorka pisze o rozstaniu pary? "Kora czuje się manipulowana, a Rysiek inaczej traktować kobiet nie potrafi. Kora ucina toksyczną więź - radykalnie i bez możliwości naprawy. Urządza publiczną scenę: w Krzysztoforach, na oczach Psa, za kotarą, kocha się z hipisem o pseudonimie Hugo - statystą z Teatru Starego" - czytamy.