Koncert Michała Szpaka w szczytnym celu. "Wspieramy przyjaciół z Ukrainy"

Michał Szpak angażuje się w pomoc Ukraińcom jak tylko może. W niedzielę 6 marca zagrał charytatywny koncert, podczas którego wykonał polityczny manifest - pojawił się w masce z jasnym przekazem do Władimira Putina.

Wydarzenie, w którym wziął udział Szpak wsparło Polską Akcję Humanitarną w pomocy Ukrainie. Oprócz Szpaka, który wystąpił po pod pseudonimem JowiszJa, na scenie pojawili się także: Hiob Dylan, Majka Jeżowska, Fertile Hump, Kadabra Dyskety Kusaje oraz Robert Cichy wraz z Mateuszem Smoczyńskim.

Szpak nie ukrywa, że jest dumny z Polaków, którzy tak tłumnie pomagają swoim wschodnim sąsiadom. "Kilka dni temu minęło 11 lat od chwili kiedy pojawiłem się z utworem 'Dziwny jest ten świat' przed waszymi ekranami. Dzisiaj wydaje mi się że świat stał się jeszcze dziwniejszy niż był wówczas. Dumny jestem że tak tłumnie pomagamy. Pierwszy raz od długiego czasu zobaczyłem jak jednoczymy się w słusznej sprawie" - napisał na Facebooku.

Teraz zadeklarował, że jeden z koncertów, który jest częścią jego regularnej trasy będzie nieco inny. Każda złotówka zarobiona podczas koncertu w Krośnie (12 marca 2022), zostanie przekazana na pomoc Ukraińcom. "Początkowo miał być to normalny koncert z trasy, jednak zważywszy na okoliczności postanowiłem, iż cały dochód z koncertu przeznaczę na pomoc dla potrzebujących sąsiadów. Zapraszam Was ogromnie na dzień w którym połączymy swoje siły w szczytnym celu. Do zobaczenia Krosno!" - zachęcił kolorowy ptak polskiej sceny.

28 lutego ukazał się długo wyczekiwany premierowy utwór wokalisty, "Halo wodospad".

Michał Szpak o wojnie. "Musimy się wspierać"

"Nikt nie wierzył że stanie się to prawdą. Nadeszła chwila. Wszyscy powinniśmy wspierać i dać poczucie że jesteśmy domem który może pomieścić w swych granicach wszystkich tych którzy tego potrzebują, domem wsparcia, opieki, schronienia. Przeraża mnie wizja wojny która może zaskoczyć nas wszystkich. A kysz A kysz ,dlaczego tak!" - pisał krótko po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.



Michał Szpak dumny z Polaków

"Odkąd pamiętam mówili 'każde pokolenie musi przeżyć wojnę'. Każda o której mówiono była tak daleko od nas i nigdy nie powodowała wewnętrznego paraliżu. Przyszła chwila kiedy każdy poranek powoduje jeżący się włos na ciele. Przykro mi, że w tak rozwiniętej cywilizacji jaką jesteśmy, jest miejsce na takie czyny. Jest mi przykro jako człowiekowi w obliczu tragedii jaka spotkała naszych sąsiadów. I duma mnie rozpiera kiedy widzę, z jakim poświeceniem pomagamy tym, którzy musieli uciekać. POMAGAJMY!" - zaapelował kilka dni temu.



