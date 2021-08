Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia w wieku 74 lat. Przyczyną śmierci wokalisty ( sprawdź! ) były choroby, z którymi zmagał się od dłuższego czasu.

Legendzie polskiej sceny już kilkakrotnie składano hołd podczas licznych koncertów (m.in. Festiwal Weselnych Przebojów w Mrągowie) i imprez (m.in. Złoty Fryderyk).

Teraz szykowane jest kolejne wydarzenie - koncert "Krzysztof Krawczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną" podczas 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

5 września (początek godz. 20) największe przeboje Krzysztofa Krawczyka przypomną m.in. Trubadurzy, Kuba Badach, Andrzej Lampert, Maciej Balcar, Katarzyna Cerekwicka, Enej, Kamil Bednarek, Anna Karwan, Kombii, Sebastian Riedel, Olga Szomańska, Marcin Sójka, Ania Dąbrowska, Grzegorz Hyży i Grzegorz Markocki.

Prezes TVP Jacek Kurski ujawnił, że dzięki nowoczesnej technologii Krzysztof Krawczyk "pojawi się" na festiwalu. Co więcej, podczas niedzielnego koncertu jeden z artystów zaśpiewa z Krawczykiem w duecie.

Przypomnijmy, że już pod koniec maja w Opolu odbył się specjalny koncert "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz - The Best of Krzysztof Krawczyk" (tytuł pochodzi od jednego z licznych przebojów Krawczyka - posłuchaj! ).

Wówczas największe hity w orkiestrowej aranżacji Tomasza Szymusia wykonali m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Sławomir i Kajra, Sylwia Grzeszczak, Ryszard Rynkowski, Natalia Kukulska, Halina Mlynkova, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Piotr Kupicha, Andrzej Krzywy, Łukasz Zagrobelny, Krzysztof Kiljański, Paulla, Norbi i Marcin Daniec.

