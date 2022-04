"Dla artysty to zawsze świetna okazja, żeby wrócić do Polski z powodu tradycji, wspaniałej muzyki, którą macie zapisaną w historii" - opowiada José Carreras w rozmowie z TVP.

75-letni obecnie Hiszpan współtworzył zespół Trzej Tenorzy, razem z Placido Domingo i Luciano Pavarottim. Nieformalna grupa działała od 1990 r. do śmierci Pavarottiego w 2007.

Podczas nagranego wcześniej koncertu "Cud życia" (emisja w niedzielę o godz. 17:25) na scenie pojawiła się także Edyta Górniak, która zaśpiewała "Hallelujah", a także po raz kolejny wystąpiła w duecie z Carrerasem.

Przypomnijmy, że ich współpraca sięga 1997 roku, gdy razem wystąpili na charytatywnym koncercie w warszawskim Teatrze Wielkim. To właśnie ją słynny tenor wybrał po przesłuchaniu około 70 płyt różnych polskich wykonawców do wspólnego śpiewania. W dorobku mają duet "Hope for Us".



Podczas wydarzenia zaprezentowały się również m.in. reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2020 Ala Tracz oraz Marien ("Barka"), a także diva operowa Alicja Węgorzewska oraz ukraińska wokalistka Julija Belej-Iwaszkiw, które połączyły się w muzyczny zespół z José Carrerasem. Wokalistom towarzyszyła orkiestra z Filharmonii Podlaskiej.

