20 listopada wystartował mundial w Katarze. Wiele gwiazd - ze względu na łamane prawa człowieka przez organizatorów - nie zdecydowało się promować turnieju i nawiązywać jakiekolwiek współpracy z arabskim krajem.

Na wspólne działanie zgodził się jednak David Beckham. Brytyjskie media donoszą, że za wieloletnie ocieplanie wizerunku Kataru były piłkarz i partner Victorii Beckham ma otrzymać 150 milionów funtów. Były piłkarz m.in. Manchesteru United i Realu Madryt zjawił się m.in. na inauguracji imprezy.



Beckham rozczarowuje fanów i ludzi show-biznesu

Nie wszystkim takie zachowanie Brytyjczyka przypadło do gustu. Wielu jego fanów zarzuciło mu, że sprzedał się za katarskie pieniądze oraz że zdradził środowisko LGBTQ+, które przez lata wspierał.

O odkupienie win poprosił gwiazdora poprosił, brytyjski wokalista Will Young, który jest również gejem (wydał też książkę "To Be a Gay Man"). Zwycięzca "Pop Idola" złożył Beckhamowi propozycję.



Zdjęcie Will Young / Brian Rasic / Getty Images

Will Young apeluje do Beckhama

"Katar nie jest jedynym krajem na świecie z przerażającymi zapisami w zakresie praw człowieka. Ale argument, że sport nie jest polityczny, jest dwulicowy. Gwiazda taka jak ty Davidzie, dla której śpiewałem na urodzinach (dodam, że za darmo), rozczarowała mnie bardziej niż to mogę wyrazić. Nasze ścieżki kilkukrotnie się przecięły i zawsze byłeś dla mnie przyjacielski i szczodry...." - komentował.

"To, co mnie najbardziej irytuje - nie zdobyłeś się na piśnięcie nawet jednego słowa solidarności, nie okazałeś żadnego wsparcia wobec cierpiących pracowników migrujących, ani słowem nie wsparłeś społeczności LGBTQ+, która żyje tam w ciągłym niebezpieczeństwie" - tłumaczył Young.



"Czy możemy uratować coś z tej ohydnej transakcji? Te fundusze mogą zapewnić bardzo potrzebne bezpieczeństwo tym, którzy żyją w terrorze, podczas gdy twoje plakaty uśmiechają się w Katarze" - pisał.

Young zaproponował Beckhamowi, aby ten przekazywał co roku, do momentu aż zakończy współpracę z Katarem, milion funtów za każde 10 milionów, które otrzyma od Katarczyków.

David Beckham na razie nie odniósł się do apelu wokalisty.