Kommandant przed premierą płyty "Titan Hammer"

"Titan Hammer", piąty album chicagowskiego Kommandant, zarejestrowano w studiu Belle City Sound Company w Racine w stanie Wisconsin. Okładkę zaprojektował włoski artysta Francesco Gemelli.

Nowe dokonanie Amerykanów trafi do sprzedaży 20 stycznia w barwach włoskiej wytwórni Aeternitas Tenebrarum Musicae Fundamentum, a jego dystrybucją zajmie się francuska oficyna Season Of Mist. Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz cyfrowo; premierę edycji winylowej zaplanowano wstępnie na koniec kwietnia.

Obok nikczemnie ofensywnego brzmienia Kommandant nie powinni przejść obojętnie zwłaszcza miłośnicy twórczości Marduk, Angelcorpse czy częstochowskiego Infernal War.

Z tytułową kompozycją z płyty "Titan Hammer" Kommandant możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Kommandant , from "Titan Hammer" - 02 Titan Hammer

Oto lista utworów albumu "Titan Hammer":



1. "The Arrival"

2. "Titan Hammer"

3. "Atlantean Deathmarch"

4. "Siberian Overthrow"

5. "Sublimation Of Resistance"

6. "Spannungsfelder“

7. "The Sentinel“

8. "Mechanized Annihilator".