Klaudia Kulawik i teledysk "Maybe Today". Jak dziś wygląda gwiazda "Mam talent"?

W studiu "Dzień dobry TVN" swoją autorską piosenkę "Maybe Today" zaprezentowała Klaudia Kulawik. Dzięki temu szersza publiczność mogła zobaczyć, jak obecnie wygląda 21-letnia wokalistka, o której Polska usłyszała dekadę wcześniej w pierwszej edycji "Mam talent".

Klaudia Kulawik w studiu "Dzień dobry TVN" /Tomasz Urbanek/DDTVN / East News

Cała Polska poznała Klaudię Kulawik jesienią 2008 r. Wtedy to 11-latka wystąpiła w pierwszej edycji "Mam talent". W programie TVN zajęła ostatecznie 2. miejsce, przegrywając z akrobatycznym duetem Melkart Ball. Ta edycja pomogła odkryć także takie muzyczne talenty, jak m.in. Audiofeels, Mateusz Ziółko, Paulina Lenda i beatboxer Blady Kris.

21-letnia obecnie wokalistka uczy się w British and Irish Modern Music Institute w Londynie. Absolwentami tej szkoły są m.in. Tom Odell, George Ezra, James Bay i The Kooks. Jedną z idolek Klaudii jest Joni Mitchell.

"Muzyka jest i będzie mi towarzyszyć, choć zdaję sobie sprawę, że do doskonałości jeszcze dość długa droga przede mną. Mówiąc o upływającym czasie chciałam wyrazić, że nie potrafiłam się w niej odnaleźć. Nie potrafiłam określić swojego miejsca. Śpiew pojawił się nagle i przypadkowo, przez co, mówiąc szczerze, nie był celem samym w sobie. To pasja znalazła mnie, nie na odwrót. I to właśnie przez te lata uczyłam się jak ją pokochać" - pisała na Facebooku.

Kulawik zdecydowała się sama zacząć pisać piosenki - to właśnie ona jest autorką słów i muzyki do pierwszego singla "Follow Me", która zaprezentowała na początku kwietnia tego roku. Kolejnym nagraniem jest "Maybe Today", z którym wystąpiła na scenie "Dzień dobry TVN".

"Poprzedni teledysk do mojej piosenki ['Follow Me'] został usunięty, ze względu na roszczenia osoby do dwóch zamieszczonych w nim zdjęć. Osoba ta wiedząc o moim najbliższym występie na dzień przed; z premedytacją, bo inaczej nie potrafię wyjaśnić tego zachowania; usunęła film do mojej autorskiej piosenki. Dlaczego o tym mówię? Nie jestem gwiazdą, do artyzmu mi daleko, ale muzyce oddaję swe serce i czas od najmłodszych lat i boli mnie, gdy ktoś raz po raz zadaje mi ukłucie. Mam nadzieję, że niedługo materiał zostanie przywrócony, a kolejne piosenki, które powstają będą miały charakter iście wybuchowy" - napisała Kulawik na Facebooku.

Na scenie "DDTVN" towarzyszyli jej Michał Kapczuk i Bogusław Kaczmar. Za stylizację i kreację odpowiada Maciej Domański.



Klaudia Kulawik ma jeszcze na koncie nagraną w 2012 r. piosenkę "With A Friend You Know" do filmu "Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa".

- Cały czas się uczę. Takie doświadczenia pomagają mi w tym, co mam nadzieję będę robić w przyszłości - mówiła wówczas w rozmowie z Interią.