Przypomnijmy, że K.K. Downing w 2011 r. oficjalnie opuścił Judas Priest , podkreślając, że było przynajmniej 21 powodów odejścia, wymieniając m.in. brak współpracy z "elementami zespołu i menedżmentem". Po latach wystąpił z dawnymi kolegami podczas ceremonii wprowadzenia legendy metalu do Rock and Roll Hall of Fame w listopadzie 2022 r.

Pod koniec 2019 r. gitarzysta powołał do życia swój nowy zespół KK's Priest . U jego boku pojawił się były wokalista Judas Priest: Tim "Ripper" Owens (Amerykanin śpiewał w tej formacji w latach 1996-2003) oraz A.J. Mills (gitara), Tony Newton (bas) i Sean Elg (perkusja), który jeszcze przed nagraniem debiutanckiego albumu "Sermons of the Sinner" zastąpił kontuzjowanego Lesa Binksa, muzyka Judas Priest w latach 1977-1979.

Reklama

Dwa lata po premierze debiutu do sprzedaży trafi nowa płyta. Premierę "The Sinner Rides Again" wyznaczono na 29 września.



"Aby kontynuować dziedzictwo tradycyjnego rocka i metalu, którego miałem szczęście być częścią przez ponad 50 lat, najnowszy album 'The Sinner Rides Again' stworzony został, by zabrać słuchacza w podróż, która jest zarówno prawdziwa i fikcyjna ze swoimi postaciami, choć czasami jest to niejednoznaczne. Te piosenki pozwalają wyobraźni wszystkich fanów tego wspaniałego gatunku muzyki uciec od rzeczywistości i połączyć się z nami, aby kontynuować nasze heavymetalowe doświadczenie w przyszłości" - zapowiada K.K. Downing.

Utwory wyprodukowane i napisane zostały przez Downinga, a zmiksowane/zmasterowane zostały przez Jacoba Hansena. Za oprawę graficzną odpowiada Andy Pilkington. Nowy materiał ukaże się nakładem austriackiej Napalm Records, z którą formacja podpisała kontrakt.

Wydawnictwo dostępne będzie w wielu formatach: m.in. wersji cyfrowej, 1CD digipak, 1LP Gatefold w kolorze czarnym, a także w innych kolorach w limitowanych liczbach i jako limitowany do 500 sztuk Wooden Box (zawiera: digipak, flagę, opaska na rękę z logo, artprint, naszywkę).

Do sieci trafił już teledysk do singla "One More Shot At Glory" .



Clip KK's Priest One More Shot At Glory

KK's Priest - szczegóły płyty "The Sinner Rides Again" (tracklista):

1. "Sons Of The Sentinel"

2. "Strike Of The Viper"

3. "Reap The Whirlwind"

4. "One More Shot At Glory"

5. "Hymn 66"

6. "The Sinner Rides Again"

7. "Keeper Of The Graves"

8. "Pledge Your Souls"

9. "Wash Away Your Sins".