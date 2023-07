Przypomnijmy, że K.K. Downing w 2011 r. oficjalnie opuścił Judas Priest , podkreślając, że było przynajmniej 21 powodów odejścia, wymieniając m.in. brak współpracy z "elementami zespołu i menedżmentem". Po latach wystąpił z dawnymi kolegami podczas ceremonii wprowadzenia legendy metalu do Rock and Roll Hall of Fame w listopadzie 2022 r.

Pod koniec 2019 r. gitarzysta powołał do życia swój nowy zespół KK's Priest . U jego boku pojawił się były wokalista Judas Priest Tim "Ripper" Owens (Amerykanin śpiewał w tej formacji w latach 1996-2003) oraz A.J. Mills (gitara), Tony Newton (bas) i Sean Elg (perkusja), który jeszcze przed nagraniem debiutanckiego albumu "Sermons of the Sinner" zastąpił kontuzjowanego Lesa Binksa, muzyka Judas Priest w latach 1977-1979.

Poznaliśmy właśnie nowy singel zapowiadający drugą płytę "The Sinner Rides Again" (premiera 29 września). Mowa o nagraniu "Reap The Whirlwind".

"'Kto sieje wiatr, zbierze burzę' - to popularne powiedzenie, które znam od najmłodszych lat. Oczywiście jest bardzo wymowne - to ostrzeżenie, że jeśli źle traktujesz ludzi, czy naprawdę cokolwiek robisz w życiu, musisz być bardzo ostrożny, ponieważ niezależnie od tego, jakie cierpienie komuś wyrządzisz, może to wrócić i cię prześladować, a twoje cierpienie może być jeszcze większe. Wszyscy świadomie lub nieświadomie popełnili błąd, sądząc, że drobne wykroczenia mogą uchodzić im na sucho, aby zaspokoić ich egoistyczne dążenia, ale jeśli sprawiedliwości ma stać się zadość, zbierzesz dokładnie to, co zasiejesz. Takie jest przesłanie tej piosenki" - wyjaśnia K.K. Downing.

Utwory wyprodukowane i napisane zostały przez Downinga, a zmiksowane/zmasterowane zostały przez Jacoba Hansena. Za oprawę graficzną odpowiada Andy Pilkington. Nowy materiał ukaże się nakładem austriackiej Napalm Records, z którą formacja podpisała kontrakt.

Wydawnictwo dostępne będzie w wielu formatach: m.in. wersji cyfrowej, 1CD digipak, 1LP Gatefold w kolorze czarnym, a także w innych kolorach w limitowanych liczbach i jako limitowany do 500 sztuk Wooden Box (zawiera: digipak, flagę, opaska na rękę z logo, artprint, naszywkę).

Wcześniej poznaliśmy teledysk do pierwszego singla "One More Shot At Glory" .



KK's Priest - szczegóły płyty "The Sinner Rides Again" (tracklista):

1. "Sons Of The Sentinel"

2. "Strike Of The Viper"

3. "Reap The Whirlwind"

4. "One More Shot At Glory"

5. "Hymn 66"

6. "The Sinner Rides Again"

7. "Keeper Of The Graves"

8. "Pledge Your Souls"

9. "Wash Away Your Sins".