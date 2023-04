KIWI w zaskakującej odsłonie. Zapowiada EP-kę "PARANOJE"

Singiel "Paranoje" może nieco zaskoczyć wszystkich fanów KIWI. Artystka idzie o krok dalej i swój hipnotyzujący wokal łączy z niezwykle mocnym, elektronicznym brzmieniem. "Paranoje lawirują między górą, a dołem; mocą, a spokojem; konkretnym tempem, a rozlanym dźwiękiem" - komentuje KIWI. Premierowy numer to efekt współpracy z duetem producenckim SARAPATA. Autorką tekstu oraz kompozycji jest KIWI, a nad produkcją czuwała wspólnie z Michałem i Mateuszem.

Piosence towarzyszy wizual stworzony przez Paulinę Szyłejko, która do zobrazowania "Paranoi" KIWI stworzyła nieistniejące twarze. "Twarze, które subiektywizm wspomnień z czasem deformuje; twarze, które po latach gniją w naszej pamięci; twarze, których nie potrafimy już rozpoznać; twarze, które mieszają się ze sobą i uniemożliwiają na odnalezienie w nich pierwotnego indywiduum" - komentuje artystka. Dodaje również, że inspiracją do stworzenia wizualu był motyw zniekształconych odbić w lustrach i ekranach z filmów "Człowiek, który spadł na ziemię" oraz "12 małp". W obrazie Paranoi nie ma kolejności, ujęcia mieszają się ze sobą, tekst pojawia się w różnych miejscach, dezorientując nas i wprowadzając w chaos, który przeżywa artystka.

Clip KIWI Paranoje

"Paranoje" to kolejny singiel, którym KIWI zapowiada swoją EP-kę. Mini album zatytułowany będzie tak, jak premierowy numer i ukaże się już 12 maja pod szyldem FONOBO Label - wytwórni, z którą artystka współpracuje od początku swojej kariery. "'PARANOJE EP' to zbiór piosenek, które z jednej strony są całkiem inne, a z drugiej bardzo tożsame. Mini album podszyty jest wieloma emocjami, ale ja odbieram ją głównie jako opowieść o lęku, przychodzącym do nas w różnych sytuacjach. Dzięki temu, że udało mi się wyprodukować większą część albumu, czuję te piosenki bardziej niż jakiekolwiek dotąd wydane" - mówi KIWI. Wszystkie nowe numery nadal są utrzymane w elektronicznym sznycie, ale nie brakuje na nich żywych instrumentów, do których artystkę ciągnie coraz bardziej.

"PARANOJE" EP można zamówić w pre-orderze w sklepie wydawcy. Do fanów zamawiających płytę w przedsprzedaży trafią egzemplarze podpisane przez artystkę. Dodatkowo, do wszystkich zamówień dołączone będą wyjątkowe polaroidy.

Kim jest KIWI?

Pod pseudonimem KIWI kryje się Wiktoria Nazarian - krakowska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Mówi, że najpiękniejsze rzeczy powstają, kiedy zamknie się sam na sam z Abletonem (program do produkcji muzycznej - przyp. red.). Uwielbia połączenie delikatnego wokalu z elektronicznym brzmieniem. Tworzy piosenki, które łapią za serce i hipnotyzują słuchacza.

Swoją solową karierę rozpoczęła od akcji FONOBO Pitcher, w ramach której wydała swój debiutancki singiel. Kontynuując współpracę z FONOBO Label wypuściła EPkę "Nocą". Jej wrażliwość oraz świeże podejście do muzyki zostały docenione przez słuchaczy oraz Spotify. KIWI była jedną z twarzy pierwszej lokalnej odsłony projektu RADAR, którego celem jest wspieranie młodych artystów z Polski.

Jej debiutancki album zatytułowany "Pętla" ukazał się 28 stycznia 2022 r. i zebrał wyłącznie pozytywne recenzje. Przy okazji premiery płyty, artystka zagrała trasę koncertową w największych polskich miastach, którą wyprzedała w zaledwie kilka dni. Z premierowym materiałem wystąpiła również na scenach polskich festiwali - FEST Festival, Mastercard OFF Camera, Great September.

Jesienią wyruszyła w kolejną trasę koncertową i wypuściła wyjątkową live sesję, w ramach której zaprezentowała swoje najpopularniejsze numery w zupełnie nowej odsłonie.