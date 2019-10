Kim Shattuck nie żyje. Liderka grupy Muffs miała 56 lat

Kim Shattuck, frontmanka grupy Muffs i jedna z najważniejszych przedstawicielek alternatywnego rocka w Stanach Zjednoczonych w latach 80. i 90. zmarła 2 października w wieku 56 lat. Artystka chorowała na stwardnienie zanikowe boczne.

Kim Shattuck miała 56 lat /Angela Weiss /Getty Images

O śmierci Shattuck poinformowała Melanie Vammen z grupy Muffs. Kobieta przekazała dalej wiadomość męża artystki, Kevina Sutherlanda, który udostępnił zdjęcie z żoną i napisał:

"Dziś rano miłość mojego życia Kim, odeszła w spokoju we śnie po dwuletniej walce z ALS. Jestem tym, kim jestem, dzięki niej. [Kim] na zawsze będzie żyła z nami dzięki jej muzyce, naszym wspomnieniom i jej kreatywnemu duchowi. Kocham cię na zawsze Kimmy. Dzięki za dzielenie życia" - napisał Sutherland.

"Moje serce jest złamane"- dodała od siebie Vammen.



Kim Shattuck była wokalistką, gitarzystką i kompozytorką znaną przede wszystkim z działalności w zespole The Muffs ( sprawdź! ). Grupa nagrała łącznie sześć albumów studyjnych. Siódmy krążek - "No Holiday" - miał się ukazać 18 października tego roku. Na razie nie wiadomo, jaką decyzję w sprawie wydania albumu podejmie zespół.



"Z przykrością ogłaszamy, że nasza koleżanka z zespołu Kim Shattuck zmarła. Oprócz tego, że była świetną kompozytorką, gitarzystką rockową i ekstrawagancką wokalistką, miała też ogromną siłę. Podczas walki Kim z jej chorobą wydaliśmy ostatni album. Nadzorowała każdą część tego procesu od projektu okładki. Była naszą najlepszą przyjaciółką i granie jej piosenek to dla nas zaszczyt. Żegnaj Kimba. Kochamy cię bardziej, niż da się to opisać słowami" - czytamy na oficjalnej stronie kapeli The Muffs.

Amerykanka oprócz związania z The Muffs działała w składach The Pandoras, NOFX i The Beards, a w 2013 roku towarzyszyła na trasie koncertowej muzykom z formacji Pixies. Ostatnim projektem Shattuck był zespół The Coolies, który w lipcu tego roku wydał specjalną EP-kę. 100 procent dochodów z jej sprzedaży przekazano na badania nad stwardnieniem zanikowym bocznym, z którym zmagała się artystka.