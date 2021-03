Kim jest najmłodszy syn Krzysztofa Cugowskiego? "Ciągnie go w świat"

Krzysztof Cugowski ma trzech synów. Piotr i Wojciech poszli w ślady ojca i są znani na polskiej scenie muzycznej. Niewiele osób wie jednak, co robi najmłodszy syn wokalisty - Krzysztof Cugowski Junior.

Krzysztof Cugowski Junior studiuje aktorstwo /Artur Zawadzki /East News

22-letni Krzysztof Cugowski Jr. to syn polskiego wokalisty z jego drugiego małżeństwa z Joanną. Najmłodszy z braci zaliczył wokalny epizod na płycie "Cugowscy", jednak od pewnego czasu wiadomo, że jego największą pasją jest aktorstwo.

"Mam nadzieję, że chociaż on będzie robił coś innego, bo wystarczy już trzech Cugowskich na scenie muzycznej" - mówił w 2018 roku w "Dzień dobry TVN" Krzysztof Cugowski o swoim najmłodszym synu.



Na co dzień Krzysztof Cugowski Jr. studiuje aktorstwo na uczelni w Winchester. Tam przedstawia się jako Chris Cugowski.

W marcu 2020 r. najmłodszy syn wokalisty przyjechał do Polski, by nie spędzać izolacji z dala od rodziny. We wrześniu jednak postanowił, że wróci do Anglii. "Ale co ja mogę zrobić? Rozumiem, że syna ciągnie w świat. Jest młody, całe życie przed nim, nie będzie tu siedział ze starym ojcem!" - mówił Krzysztof Cugowski w rozmowie z tygodnikiem "Świat i ludzie".

Zdjęcie Krzysztof Cugowski z najmłodszym synem / Wojtek Olszanka/DDTVN / East News

Cugowski Junior utrzymuje się samodzielnie. "Syn pracuje w bardzo eleganckim sklepie z garniturami, marynarkami, koszulami i dodatkami. Na całym świecie młodzi ludzie, którzy studiują, coś robią. Byłoby za pięknie, gdyby wszyscy mieli od razu wszystko. My się cieszymy z żoną, bo dzięki temu on ma szacunek dla pieniądza i wie, jak wygląda praca" - mówił dumny ojciec w wywiadzie dla "Faktu".



Młody aktor nie kryje też, że bracia byli dla niego inspiracją, ale nie chciał, być "kolejnym bratem, który poszedł w muzykę". "To byłoby pójście na łatwiznę. Dlatego pomyślałem, że chcę zrobić coś innego. Bracia mi pokazywali, że się da i można dobić swego nawet pod presją" - komentował.

Chris ma za sobą już pierwszą poważną rolę. Wystąpił w serialu "Bridgertonowie", realizowanym przez Netflixa. Podczas nagrań chwalił się zdjęciami z planu.