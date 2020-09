Kim jest Dixie D'Amelio? Jej utwór "Be Happy" może być przebojem

Jej nowy teledysk w sześć dni obejrzano ponad 13 milionów razy. Dotarł też na szczyt dwóch zestawieniem magazynu "Billboard". Kim jest Dixie D'Amelio, która chce zostać gwiazdą popu?

Dixie D'Amelio to amerykańska gwiazda mediów społecznościowych. Na TikToku 19-latka ma obecnie ponad 34 miliony fanów. Równie imponująca jest liczba obserwujących na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 18 milionów użytkowników. Na Youtube jej kanał subskrybuje 5,6 miliona użytkowników.



Internetowy kontent Dixie tworzy również ze swoją młodszą siostrą Charli.

D’Amelio po zdobyciu popularności w sieci myśli o innych odnogach branży rozrywkowej. Próbowała sił w aktorstwie (zagrała w serialu "Attaway General"), a obecnie skupiła się na muzyce.

26 czerwca do sieci trafił jej debiutancki singel "Be Happy", a 20 września zaprezentowano teledysk do remiksu z gościnnym udziałem Lil Moseya i Blackbeara.

W ciągu sześciu dni klip obejrzano ponad 13 milionów razy. Numer zadebiutował również na szczycie zestawienień "Billboardu" - TOP Triller U.S i TOP Triller Global.