Kidd Creole (właśc. Nathaniel Glover) został zatrzymany w 2017 roku. Raper miał śmiertelnie ugodzić nożem bezdomnego. "Glover złożył zeznania, następnie usłyszał zarzuty" - informowało źródło "NY Daily News", powołując się na policyjne źródła.

"We wtorek, 1 sierpnia 2017 roku, około godziny 23:52, policja odebrała wezwanie. Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze znaleźli 55-letniego mężczyznę z licznymi ranami kłutymi. Ten został przetransportowany do najbliższego szpitala, gdzie zmarł" - przytaczał fragment raportu policyjnego "Rolling Stone". Raper zatrzymany został przez służby dzień później.

Reklama

Creole złożył zeznania i nie przyznał się do winy umyślnego zamordowania mężczyzny. Twierdził, że działał w obronie koniecznej.

Kidd Creole usłyszał wyrok

Tocząca się od kilku lat sprawa wzbudzała spore emocje. Kidd Creole również w sądzie zeznawał, że użył noża, aby się bronić. Jego prawnicy twierdzili, że ich klient był przerażony i zestresowany, a gdy został zagadnięty przez bezdomnego, zareagował emocjonalnie.

Według argumentacji adwokatów Creole zaatakował mężczyznę, gdyż myślał, że ten chce wykorzystać go seksualnie. Glovera miał zdenerwować sam fakt, że ktoś wziął go za geja.

Prokuratura twierdziła natomiast, że napastnik zareagował nieadekwatnie do tego, co faktycznie się stało. Ostatecznie ława przysięgłych uznała muzyka za winnego. 4 maja sąd ogłosi, jaka kara spotka 62-letniego Kidd Creole.



Kim jest Kidd Creole?

Kidd Creole to jeden z członków Grandmaster Flash & The Furious Five. Grupa powstała w drugiej połowie lat 70., a jej członkowie stali się pionierami rapu w Stanach Zjednoczonych. Skład nagrał jedynie dwa albumy - "The Message" i "One The Strength". Utwór tytułowy z ich pierwszej płyty stał się jednym z najważniejszych rapowych numerów w historii.

Magazyn "Rolling Stone" umieścił go w zestawieniu 500 najważniejszych utworów wszech czasów. W 2007 roku skład jako pierwszy hiphopowy zespół włączono do Salonu Sław Rock and Rolla.