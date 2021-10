Khemmis: Czwarty album gotowy. Kiedy premiera "Deceiver"?

"Deceiver", pierwsza od ponad trzech lat płyta podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records trafi na rynek 19 listopada. Materiał dostępny będzie w edycji CD, cyfrowo oraz na winylu i kasecie (wersje limitowane).



"To nasz czwarty album, który - zważywszy na przemianę pomiędzy dwiema poprzednimi płytami - otworzył przed nami mnóstwo możliwości. Nic nas nie ograniczało" - powiedział Zach Coleman, perkusista Khemmis.



"Mamy tu wiele rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy. Niektóre partie charakteryzuje ponura psychodelia. Udało nam się znaleźć fajny sposób zmieniania różnych elementów wykorzystując przekształcenia, które wypadają bardzo naturalnie. Pomiędzy pierwszym i ostatnim utworem pojawia się subtelna symetria, która sprawia, że słuchanie całego albumu staje się holistycznym doświadczeniem dającym dużą satysfakcję" - dodał Phil Pendergast, grający na gitarze wokalista formacji z Denver w stanie Kolorado.

Okładkę zaprojektował amerykański artysta Sam Turner, który współpracuje z Khemmis praktycznie od samego początku.



Po rozstaniu z basistą Danielem Beiersem zespół obecnie występuje jako trio. Na koncertach towarzyszy im David Small.



Teledysk do nowego singla "Living Pyre" Khemmis możecie zobaczyć poniżej:

Clip Khemmis Living Pyre

Oto program albumu "Deceiver":

1. "Avernal Gate"

2. "House Of Cadmus"

3. "Living Pyre"

4. "Shroud Of Lethe"

5. "Obsidian Crown"

6. "The Astral Road".