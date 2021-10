Katusze Mortiferum (nowa płyta "Preserved In Torment")

Album "Preserved In Torment" nagrano w studiu Soundhouse w Seattle, gdzie nad przebiegiem sesji czuwał Andrew Oswald, który w studiu Paradise zajął się również miksem. Materiał poddano masteringowi w studiu Resonance Sound pod okiem Dana Lowndesa.



Okładkę zaprojektował Chase Slaker, gitarzysta Mortiferum.



Następcę debiutu "Disgorged From Psychotic Depths" z 2019 roku wypuści na rynek kanadyjska Profound Lore Records (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo). Premierę zaplanowano na 5 listopada.



Z premierową kompozycją "Exhumed From Mortal Spheres" Mortiferum możecie się zapoznać poniżej:

Wideo MORTIFERUM - Exhumed From Mortal Spheres (official audio)

Sprawdźcie także opublikowany pod koniec sierpnia numer "Eternal Procession":

Wideo MORTIFERUM - Eternal Procession (official audio)

Oto lista utworów albumu "Preserved In Torment":



1. "Eternal Procession"

2. "Incubus Of Bloodstained Visions"

3. "Seraphic Extinction"

4. "Exhumed From Mortal Spheres"

5. "Caudex Of Flesh"

6. "Mephitis Of Disease".