Katie Price i Ed Sheeran razem? Zaskakująca propozycja

Brytyjska modelka, aktorka i piosenkarka Katie Price myśli nad reaktywacją swojej kariery i nagraniem kolejnego albumu. Pomóc w tym ma jej Ed Sheeran.

Katie Price marzy o reaktywacji kariery /W8 Media / Splash News / East News

Przypomnijmy, że ostatni album Katie Price - "A Whole New World" nagrany z ówczesnym mężem Pete'em Andre - ukazał się w 2006 roku. W 2005 roku wokalistka bezskutecznie próbowała dostać się na Eurowizję z piosenką "Not Just Anybody".

Reklama

Teraz Price myśli nad reaktywacją swojej kariery, a jednym z pomysłów na jej podźwignięcie jest wspólny materiał z Edem Sheeranem.

"Wydam kolejny album tylko po to, aby wspomóc finansowo British Lung Foundation (brytyjska formacja zajmująca się walką z chorobami płuc - przyp. red.), chcę całkowicie akustycznego materiału" - opowiadała gazecie "The Sun".



Wideo Katie Price Jordan Not Just Anybody

Na razie jednak rudowłosy gwiazdor nie odpowiedział w żaden sposób na propozycję modelki.

To nie pierwszy raz, gdy Price głośno mówi o swoim powrocie do muzyki. "To nie będzie klapa, jestem o tym przekonana. Robię to, bo to moja pasja. Chciałam być gwiazdą popu lub modelką. Robię to, bo potrafię i dalej będę to robić. Nie chodzi tu o pieniądze" - mówiła "The Sun", czyli gazecie, w której zaczynała swoją karierę, pozując do nagich zdjęć na słynnej trzeciej stronie bulwarówki.



Wideo Katie Price Sings Her New Single Live! | Loose Women

Jeżeli nawet Ed Sheeran odpowie na apel modelki, co wydaje się nieprawdopodobne, to efektów tej współpracy nie usłyszelibyśmy wcześnie. Brytyjczyk promuje obecnie swój album "Divide" podczas światowej trasy koncertowej (wystąpi również w Polsce - 11 i 12 sierpnia na PGE Narodowym). Ostatnie występy Sheerana zaplanowano na marzec 2019 roku.