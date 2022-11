Katatonia: Sprawdź pierwszy singel z nowej płyty "Sky Void Of Stars"

"Sky Void Of Stars", 12. longplay zespołu pod wodzą Jonasa Renkse (wokal) i Andersa Nyströma (gitara), ujrzy światło dzienne 20 stycznia 2023 roku nakładem austriackiej Napalm Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD (także jako tzw. mediabook), cyfrowo oraz jako dwupłytowy album winylowy. Nowe dokonanie Katatonii uzupełni bonusowy numer "Absconder".

Podobnie jak w przypadku poprzedniego longplaya "City Burials" z 2020 roku, tak i tym razem wszystkie utwory na "Sky Void Of Stars" skomponował wokalista Jonas Renkse.



W kompozycji "Impermanence" zaśpiewał gościnnie Joel Ekelöf, frontman progmetalowej supergrupy Soen.

Teledysk do opublikowanego pod koniec października singla "Atrium" Katatonii możecie zobaczyć poniżej:

Katatonia - szczegóły albumu "Sky Void Of Stars" (tracklista):

1. "Austerity"

2. "Colossal Shade"

3. "Opaline"

4. "Birds"

5. "Drab Moon"

6. "Author"

7. "Impermanence"

8. "Sclera"

9. "Atrium"

10. "No Beacon To Illuminate Our Fall"

11. "Absconder".