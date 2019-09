Katarzyna Nosowska zaprasza do tańca: Zobacz teledysk "Jeśli wiesz co chcę powiedzieć..."

23 lata po premierze solowego debiutu Katarzyny Nosowskiej ("puk.puk"), wokalistka prezentuje nową, taneczną i koncertową wersję utworu "Jeśli wiesz co chcę powiedzieć...".

Katarzyna Nosowska prezentuje nowy teledysk /Adam Burakowski / Reporter

16 września 1996 r. ukazał się pierwszy solowy album Katarzyny Nosowskiej, wokalistki grupy Hey.

"puk.puk" utrzymany był w mrocznych, elektronicznych klimatach i pokazał nowe oblicze Nosowskiej. W jej nagraniach pomagali Piotr Banach (gitarzysta i pierwszy lider Hey), Andrzej Smolik i Marcin Macuk.

Promocyjny utwór "Jeśli wiesz co chcę powiedzieć..." został wykorzystany w filmie Krzysztofa Krauzego "Gry uliczne".

Po 23 latach od premiery i w podziękowaniu za letnią trasę promującą "Bastę", Nosowska wypuściła teledysk do koncertowej wersji "Jeśli wiesz co chcę powiedzieć...".

Za tchnięcie nowego tanecznego ducha utwór odpowiedzialny jest Michał "Fox" Król, grający na instrumentach klawiszowych. Na perkusji zagrał Michał "Malina" Maliński, a na gitarze basowej Michał "Bunio" Skrok.

Dodajmy, że 26 października Nosowska rozpocznie "Zmalowane Wrota" - to seria spektakli, podczas których wokalistce towarzyszyć będzie na scenie szczególna oprawa zarówno dźwiękowa, jak i wizualna.

"To nie będzie typowy one man show, to nie będzie monodram, to nie będzie koncert, to nie będzie kabaret, to nie będzie stand-up... To będzie 'sit-down' - pierwsze takie wydarzenie w Polsce!" - czytamy w zapowiedzi.

"Spotkanie z kobietą, która po raz kolejny przełamuje wrodzoną nieśmiałość i wychodzi ze swojej strefy komfortu, żeby opowiedzieć o tym, co ją dotyka, co na nią wpływa, o relacjach międzyludzkich i o tym, co tu i teraz. Będzie zabawnie, będzie emocjonalnie, będzie wzruszająco i na pewno będzie mądrze" - czytamy w materiałach prasowych.

Daty trasy "Zmalowane wrota" prezentują się następująco:

26.10 - Rzeszów, Filharmonia Podkarpacka

29.10 - Lublin, Centrum Spotkania Kultur

05.11 - Łódź, Teatr Wielki

06.11 - Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska

12.11 - Wrocław, Narodowe Forum Muzyki

24.11 - Poznań, Sala Ziemi Poznań Congress Center

25.11 - Szczecin, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza

28.11 - Kraków, ICE Kraków

29.11 - Katowice, MCK

02.12 - Toruń, CKK Jordanki

03.12 - Gdańsk, Polska Filharmonia Bałtycka.