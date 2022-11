"Zapomnij" jest singlem spoza jakiejkolwiek płyty i dowodem na to, że Kasia Moś doskonale rozumie naturę współczesnego, cyfrowego rynku muzycznego.

Mateusz Krautwurst, autor muzyki i słów "Zapomnij", wersję demo utworu zaprezentował wokalistce w początkach ich współpracy, ponad półtora roku temu, jako ciekawy przykład swoich możliwości. Kasia Moś od razu wiedziała, że to opowieść także o jej doświadczeniach i musi tę piosenkę zaśpiewać. Utwór trafił wtedy na półkę i czekał na swój czas.

Leszek Możdżer zgodził się wziąć udział w nagraniu "Zapomnij" już w czasie pierwszej rozmowy telefonicznej. I zaprosił całą ekipę na nagranie fortepianu do swojego wrocławskiego studia.

Clip Kasia Moś Zapomnij - & Leszek Możdżer

Mateusz Krautwurst nagrał w swoim warszawskim studio zagrane przez siebie dźwięki na analogowych syntezatorach, wokale Kasi Moś i jej chórki zaśpiewane wespół z Hanią Krautwurst (córka) oraz zaaranżowaną przez siebie, a wykonaną przez Michała Pepola partię wiolonczeli. Całość też zmiksował i muzycznie wyprodukował, pozwalając Robertowi Szydło dokonać masteringu nagrania przy pomocy urządzeń analogowych.



Kim jest Kasia Moś?

Szersza publiczność poznała córkę dyrygenta Marka Mosia (założyciel Orkiestry Aukso) w 2006 r., gdy jako nastolatka wzięła udział w polskich preselekcjach do Eurowizji (zajęła wówczas 10. miejsce). W 2012 r. dotarła do finału trzeciej edycji "Must Be The Music. Tylko muzyka" w Polsacie. Trzy lata później wokalistka wypuściła swój debiutancki album "Inspination". Promowały go cztery single: "Zatracam się" ( sprawdź! ), "Break", "Pryzmat" oraz "Addiction" ( sprawdź! ).

Szersza publiczność poznała Kasię za sprawą Konkursu Piosenki Eurowizji 2017. Z utworem "Flashlight" ( posłuchaj! ) została wybrana reprezentantką Polski - w Kijowie udało jej się awansować do finału, w którym ostatecznie zajęła 22. miejsce (na 26 uczestników).

Jesienią 2017 r. wzięła udział w ósmej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie. Jako Alicia Keys wygrała jeden z odcinków, a w końcowej klasyfikacji zajęła piątą pozycję.

W 2020 r. gościnnie wsparła Arkadio w jego utworze "Schować pod skorupę". Wypuściła też swój singel "Wait" z udziałem przyjaciółki - Magdy Adamiak. Kolejną autorską propozycją były piosenki "Ślad", "Częściej" (z Happy Price) i "Mimi".

W maju 2021 roku wypuściła płytę "Moniuszko 200" będącą zapisem koncertu z NOSPR w Katowicach z grudnia 2019 r. Wykonawcy zaprezentowali wówczas współczesne interpretacje utworów Stanisława Moniuszki.

Z kolei w duecie z Jareckim nagrała piosenkę "Dobre moce" ( sprawdź! ), która rywalizowała w konkursie Premiery na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W tym roku wypuściła płytę "Karin Stanek" zawierającą jej wersje przebojów tytułowej wokalistki.