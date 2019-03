Kasia Kowalska: Wyprawy oczyściły mi głowę i ciało

Wielu internautów jest pod wrażeniem kwitnącej urody 45-letniej Kasi Kowalskiej, która przez lata kojarzona była z depresyjnymi piosenkami.

Kasia Kowalska opowiedziała o swoich wyprawach /Bartosz Krupa / East News

Ukojenia od wewnętrznych rozterek i ciągłych poszukiwań sensu, Kasia Kowalska szuka w podróżach i sporcie.

Wideo Kasia Kowalska: Wyprawy zmieniły moje podejście do wielu spraw. Oczyściły bardzo głowę i ciało (UWAGA! TVN/x-news)

Reklama

"Wyprawy zmieniły moje podejście do wielu spraw. Oczyściły bardzo głowę i ciało. W moim zawodzie to bardzo ważne, będąc w centrum wydarzeń tu, w Warszawie" - powiedziała wokalistka w programie "Uwaga! TVN".

W czerwcu 2018 r. ukazała się jej płyta "Aya" - to pierwszy po 10 latach album z premierowym materiałem Kowalskiej.

Album "Aya" wokalistka zadedykowała niedawno zmarłemu ojcu.

Clip Kasia Kowalska Aya

Sprawdź tekst utworu "Aya" w serwisie Teksciory.pl!

Wydawnictwo promowały utwory "Alannah (tak niewiele chcę)" i tytułowa "Aya", zaprezentowana jeszcze w połowie 2016 r.

Wideo Kasia Kowalska: Nie ma już takiego doła (Dzień Dobry TVN/x-news)

"Inspiracją stały się na pewno podróże po Ameryce Południowej i kontakty z plemionami Indian, którzy żyją z dala od naszej cywilizacji od setek lat. Podróże w takie miejsca miały dla mnie wymiar duchowy. Medycyna lasów Amazonii, czy Brazylii zmieniła moje podejście do samej siebie" - opowiadała wtedy wokalistka w rozmowie z PAP.

"Zawsze widzę szklankę do połowy pełną, ale wypełnioną trucizną. Staram się nie utonąć, trzymać na tej powierzchni, tafli wody, ale to bardzo dużo mnie kosztuje. Na tej płycie słychać, że część utworów jest taka, część taka. Ja tak naprawdę cały czas ze sobą walczę. Cały czas ciągnie mnie bardziej w stronę ciemnej strony mocy. No taka jestem" - opowiadała Kowalska w programie "Demakijaż" Krzysztofa Ibisza.



Cały odcinek z udziałem Kasi Kowalskiej możecie zobaczyć poniżej:



Wideo ipla

Clip Kasia Kowalska Alannah (tak niewiele chce)

Sprawdź słowa piosenki "Alannah (tak niewiele chcę)" w serwisie Teksciory.pl!