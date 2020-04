Kasia Kowalska spędza święta bez córki. W jakim stanie jest Ola?

Kilkanaście dni temu Kasia Kowalska poinformowała, że jej córka jest zakażona koronawirusem. Teraz opublikowała poruszający wpis z życzeniami.

Córka Kasi Kowalskiej, Ola przebywa w szpitalu /Mateusz Jagielski /East News

Córka Kasi Kowalskiej, Ola, która na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii, trafiła do szpitala pod koniec marca.

Piosenkarka 27 marca opublikowała nagranie, na którym informowała, że szpital prosił ją o zgodę na intubację Oli. Filmik szybko jednak zniknął z mediów społecznościowych. Wokalistka ubolewa, że z powodu zakazów związanych z pandemią, nie może być przy córce.



23-latka znajduje się obecnie w śpiączce farmakologicznej. Kasia Kowalska wspierana przez fanów, regularnie informuje w internecie o stanie zdrowia córki.



W ostatnim poście na Facebooku, opublikowała zdjęcia kartki świątecznej i żonkili, a także fotografię córki. "Spokojnych Świąt... Nasze myśli i serca są z Ola! Dziękujemy!" - napisała pod grafikami.

W komentarzach fani przekazali jej słowa otuchy. "Pani Kasiu, wiary i spokoju na ten świąteczny, trudny czas, powrotu do zdrowia Oli i nadziei na lepsze jutro", "Wzajemnie i dużo zdrowia dla całej rodziny szczególnie dla córki", "Pani Kasiu, dużo zdrowia oraz miłości dla Pani oraz Oli. Dużo wiary i sił, żeby przetrwać ten trudny czas. Proszę pamiętać, że w końcu zaświeci dla Was Słońce" - czytamy pod postem.

Do modlitwy za córkę wokalistki włączył się także Tadeusz Chudecki. Pandemia mocno doświadczyła rodzinę aktora - jeden z jego szwagrów zmarł po zakażeniu, drugi, podobnie jak Ola Kowalska, został prowadzony w stan śpiączki i zaintubowany. Jego stan od kilku dni się polepsza. Został wybudzony i może oddychać samodzielnie. Chudecki wyraził nadzieję, że również stan Oli niedługo się poprawi.

"Rozumiem Kasię, wiem, że najgorszy jest teraz brak informacji" - mówił Chudecki w rozmowie z Super Expressem. "Trzymam za nią kciuki. I modlić się trzeba! Jestem wierzący. Wysyłam dobrą energię. To młoda dziewczyna, na pewno da sobie radę. Ale oczywiście rozumiem rozpacz matki" - dodał.

Na całym świecie potwierdzono ponad 1,7 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a ponad 108 tys. osób zmarło. Najgorsza sytuacja jest obecnie w Stanach Zjednoczonych (ponad 530 tys. przypadków, ponad 20 tys. zgonów, najwięcej w rejonie Nowego Jorku), Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech, gdzie liczba zakażonych wciąż rośnie. Pandemia wyhamowała za to w Chinach, gdzie pierwsze przypadki pojawiły się pod koniec 2019 r.

W Polsce koronawirusa potwierdzono u 6356 osób, zmarło w sumie 208.

Zakażenia nie ominęły też branży muzycznej - wirusa potwierdzili m.in. wokalista Jackson Browne, raper Slim Thug, Natalie Horler (wokalistka dance'owej grupy Cascada), legendarny tenor Placido Domingo, David Bryan (klawiszowiec grupy Bon Jovi), metalowi muzycy Chuck Billy (wokalista Testament), Will Caroll (perkusista Death Angel) i Gary Holt (gitarzysta Exodus), amerykańska wokalistka Sandi Patti, 29-letni producent Andrew Watt (wyprodukował m.in. ostatnią płytę Ozzy'ego Osbourne'a - "Ordinary Man"), 19-letnia wokalistka Charlotte Lawrence (znana z przeboju "Joke's On You" - z filmu "Birds of Prey"), raper Scarface, prezes Universal Music, Lucian Grainge, młoda piosenkarka Kalie Shorr, Pelle Almqvist z grupy The Hives, wokalista zespołu Asleep at the Wheel Ray Benson, a także lider polskiej metalowej grupy Batushka - gitarzysta Krzysztof Drabikowski ("pacjent zero" w województwie podlaskim).

12 marca poinformowano, że pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa związaną z branżą muzyczną był 59-letni muzyk jazzowy Marcelo Peralta. Ofiarami koronawirusa są także m.in. Manu Dibango, legenda muzyki jazzowej i funku, Cy Tucker, 76-letni wokalista znany na scenie liverpoolskiej, który w latach 60. występował u boku The Beatles, wokalista country Joe Diffie, członek Fountains of Wayne Adam Schlesinger oraz twórca utworu "I Love Rock'n'Roll" Alan Merrill.

