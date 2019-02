Karl Lagerfeld nie żyje. Słynny projektant był przyjacielem i mentorem gwiazd muzyki

Karl Lagerfeld, słynny projektant mody i dyrektor artystyczny domu mody Chanel, zmarł 19 lutego 2019 roku w wieku 85 roku. Artysta był przyjacielem i idolem gwiazd muzyki na całym świecie. Współpracował m.in. z Pharrellem Williamsem i Lady Gagą.

Rita Ora i Katy Perry w towarzystwie Karla Lagerfelda /Bertrand Rindoff Petroff /Getty Images

Jako dyrektor kreatywny domów mody Chanel i Fendi, Karl Lagerfeld, często włączał muzykę do swojej pracy. Sam był przekonany, że "muzyka nadaje kolorytu danej chwili".



Karl Lagerferld i gwiazdy muzyki 1 12 Karl Lagerfeld i Rihanna Autor zdjęcia: Dominique Charriau Źródło: Getty Images 12

Reklama

Oprawę muzyczną jego pokazów pomagali stworzyć mu m.in. Elton John, Pharrell Williams i Chromatics. Lagerfeld był również autorem okładki do singla "Shake It Out" Florence & The Machine ( posłuchaj! ).

Jeden z ostatnich przedsięwzięć artysty powstał we współpracy z Pharrellem. Producent stworzył dla Chanel specjalną kolekcję kapsułową, która do sprzedaży ma trafić 4 kwietnia 2019 roku.

Co oczywiste niemiecki projektant tworzył też kreacje dla największych gwiazd - Lady Gagi, Rihanny i Lily Allen. "Sprawiłeś, że poczułam się jak księżniczka. Nigdy do końca nie zrozumiem, co we mnie zobaczyłeś, ale będę ci dozgonnie wdzięczna za wsparcie jakiego udzieliłeś mi ty i Chanel przez ostatnie 15 lat" - napisała na Instagramie Brytyjka krótko po śmierci projektanta.

Lagerfelda pożegnały również m.in.: Victoria Beckham, Vanessa Paradis.