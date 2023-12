Miksem i masteringiem albumu "Esoterrorcult" zajął się Anthony Longano. Autorem okładki jest meksykański artysta Néstor Ávalos Zarate.



Debiutancka płyta kwartetu z Fort Wayne w stanie Indiana będzie mieć swą premierę 23 lutego 2024 roku pod banderą amerykańskiej Redefining Darkness Records (CD, na winylu, cyfrowo).



Dodajmy, że parająca się tzw. blackened death metalem Karkosa dała się lepiej poznać w 2018 roku za sprawą wypuszczonej własnym sumptem EP-ki "Harvest Of The Adept".



Singla "Poison Of God" Karkosy możecie posłuchać poniżej:

Karkosa - szczegóły albumu "Esoterrorcult" (tracklista):

1. "Encorcelled Spirits"

2. "Poison Of God"

3. "The Tomb Of Hyram Abiff"

4. "Domini Sanctum"

5. "Axis Mundi"

6. "Remnants Of Creation"

7. "Cyclopian Gateway"

8. "Shattered Throne"

9. "The Freezing Shadows Of Eternal Winter"

10. "Angelus Ejectiones".