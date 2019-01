Kaleikr debiutuje

W połowie lutego światło dzienne ujrzy "Heart Of Lead", debiutancki album islandzkiego projektu Kaleikr.

Kaleikr: Od smutku poprzez rozpacz do całkowitego psychicznego załamania /Oficjalna strona zespołu

Wyjaśnijmy, że założony w 2016 roku Kaleikr powstał na gruzach blackmetalowej grupy Draugsól z inicjatywy gitarzysty Maximiliana i perkusisty Kjartana.

Płyta "Heart Of Lead", skonstruowana - jak określają to muzycy - jako "podróż od smutku poprzez rozpacz do całkowitego psychicznego załamania", łączy w sobie blackmetalową przeszłość z wyraźnymi wpływami progresywnego death metalu.



Debiut Kaleikr będzie mieć swą premierę 15 lutego w barwach cieszącej się sporym uznaniem, francuskiej Debemur Morti Productions. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), w dwu edycjach winylowych oraz w odsłonie cyfrowej.



Z premierowym utworem "The Descent" Kaleikr z albumu "Heart Of Lead" możecie się zapoznać poniżej: