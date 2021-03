Kaczmarek wraca do drugiego domu. Zobacz teledysk "W krakowskim spojrzeniu"

Na stronach Interii możecie premierowo zobaczyć teledysk "W krakowskim spojrzeniu" znanego z wielu telewizyjnych programów wokalisty Kaczmarka.

Michał Kaczmarek (od pewnego czasu na scenie posługuje się tylko samym nazwiskiem) właśnie zaprezentował nową autorską piosenkę "W krakowskim spojrzeniu". Z muzyką pomagał mu Wojciech Wójcicki.

To sentymentalna podróż wokalisty do Krakowa - miasta szczególnie mu bliskiemu, które przez długi czas było jego drugim domem.

"To piosenka o relacji z miastem, jakbyś zakochał się w kimś. Nie chodzi tylko o architekturę czy miejsca, ale przede wszystkim o ludzi, którzy tworzą niezwykłą atmosferę Krakowa" - opowiada Kaczmarek.

"'W krakowskim spojrzeniu' opowiada o nocnych spacerach, które prowokują marzenia o szczęśliwym życiu, spełnieniu, miłości. I duch tego miasta słucha i czasami spełnia" - dodaje.

33-letni wokalista zaczynał od rodzinnego muzykowania. Rodzina Kaczmarków znana była z muzykalności. Ojciec miał muzeum starych instrumentów, przez wiele lat zajmował się ich tworzeniem i renowacją. Czwórka rodzeństwa również zajmowała się muzyką. W domu rozbrzmiewały klarnet, kontrabas, saksofon, pianino czy trąbki.

Michał już jako kilkulatek występował z rodzinną kapelą ludową. W szkole muzycznej wykładowcy namawiali go na klasykę. Kaczmarek jednak skierował swoje kroki w stronę jazzu i rozrywki.

Inspiracja twórczością Andrzeja Zauchy i Czesława Niemena spowodowały, że Kaczmarek został zauważony i zapamiętany zarówno przez krytyków, jak i przez publiczność. Interpretacje ich piosenek przyniosły mu liczne nagrody na festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych, jak np. Grand Prix i nagroda publiczności na ogólnopolskim Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy "Serca Bicie", nagroda radia Zet Gold na Grechuta Festival w Krakowie, Superdebiuty na Festiwalu w Opolu czy Grand Prix na festiwalu Slavianski Bazaar w Witebsku.

Kaczmarek współpracuje z Royal Symphony Orchestra, Modern Symphony Orchestra, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Beethovenowską Orkiestrą Symfoniczną. Był solistą na trasach, prezentujących symfoniczne aranżacje twórczości największych światowych artystów: Michaela Jacksona, Freddiego Mercury, Whitney Houston czy Franka Sinatry. W ramach projektu British Rock Symphony zagrał m.in. na Life Festival w Oświęcimiu obok Stinga, Jassie Ware i Erica Claptona.



Michał współpracował z m.in. Tatianą Okupnik, Anią Wyszkoni, Januszem Szromem czy grupą Rezerwat. Na początku 2010 roku wokalista rozpoczął współpracę z Adamem Konkolem, liderem zespołu Łzy. To właśnie ten gitarzysta napisał muzykę i teksty na debiutancki album Kaczmarka - "Czekając na miłość" (2011). Do autorskiego projektu "Brand New Man" (2016) zaprosił m.in. Krystynę Prońko. Obecnie pracuje nad nową płytą z Markiem Kościkiewiczem.



W 2020 r. przypomniał się szerszej publiczności w nowym muzycznym show Polsatu "The Four. Bitwa o sławę". Zobacz odcinek z jego udziałem: