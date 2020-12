Justyna Steczkowska: Zobacz teledysk "Miej odwagę"

Czy potrafisz stanąć ze sobą "Twarzą w twarz? Powiedzieć tak to ja? To ta/ten prawdziwy ja?". Takie pytanie zadaje Justyna Steczkowska w najnowszym singlu "Miej odwagę".

Justyna Steczkowska prezentuje nowy teledysk /Tomasz Borzęcki /

Wokalistka w tym roku obchodzi 25-lecie swojej pracy, ale ze względu na pandemię podobnie jak pozostali artyści nie ma szans ruszyć w trasę koncertową z okazji swojego jubileuszu.



By w inny sposób zadowolić swoich fanów, Justyna Steczkowska na 2021 rok przygotowuje nową płytę. Pierwszą zapowiedzią jest singel "Miej odwagę", który premierowo wykonała w programie "The Voice of Poland".

Do sieci trafił właśnie teledysk do nowej piosenki. Za reżyserię odpowiada Archon (Maciej Michalski). Muzykę napisali Justyna Steczkowska i Misza Hairulin, a tekst to wspólne dzieło Justyny Steczkowskiej i Kati Green.

Jak mówi sama artystka:

"Tak naprawdę ta piosenka, to moja własna historia... Kiedy dochodzimy w życiu do momentu kiedy stajemy ze sobą twarzą w twarz, nie pozostaje nam nic innego, jak szczera do bólu rozmowa z samym sobą. Potem jest już tylko lepiej i każdy z nas ma szansę stać się najlepszą wersją samego siebie, a co za tym idzie iskierką dobra i empatii dla świata".

Pod teledyskiem pojawiło się na You Tube sporo pozytywnych komentarzy fanów wokalistki.

"Wspaniały tekst o tym jak ważna jest samoakceptacja i jak ogromnej siły potrzeba aby stanąć ze sobą twarzą w twarz - nie patrząc na panujące społeczne konwencje. Dziękuję Justyno!?".

"Jak zawsze wyszło cudownie, to wspaniałe, że mamy kogoś tak utalentowanego jak Justyna o anielskim i krystalicznym głosie. Leć aniele.... twórz dalej".

"Ciężko za każdym razem udowadniać jak wyjątkowym, cudownym i oryginalnym się jest. Justyna robi to za każdym razem. Ta piosenka to kontynuacja Animy, mroczna, intrygująca i tajemnicza:)".

"Piękny teledysk, cudna piosenka i mądry tekst - taką Justynę kocham !!! Wielkie dzięki :-)".

"W obecnych czasach strachu i niepewności tej piosenki właśnie mi było potrzeba! Wspaniały, wartościowy tekst, piękne wykonanie, a głos pani Justyny jak zwykle nieziemski!!! Pani Justyno rewelacja!!! Tak trzymać!".

"To chyba mój pierwszy komentarz na YT. Pierwszy, bo dawno nie byłem pod tak ogromnym wrażeniem. Pani Justyno. Jestem zachwycony. Zarówno słowem, jak i wizja :)".