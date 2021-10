Justyna Steczkowska i Beata Kozidrak razem. Posłuchaj piosenki "Między nami" i sprawdź tekst

"Między nami" to tytuł premierowej piosenki Justyny Steczkowskiej, która zapowiada nadchodzący album wokalistki i trenerki "The Voice of Poland". W utworze wsparła ją Beata Kozidrak - panie premierowo wykonały go 3 października na koncercie w Poznaniu.

Beata Kozidrak wróciła na scenę /Anna Kaczmarz/Dziennik Polski/Polska Press /East News