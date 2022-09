"Pinokio" to film aktorski z wykorzystaniem technologii CGI, opowiadający znaną historię drewnianej kukiełki, która pokonuje liczne wyzwania, by w końcu zamienić się w prawdziwego chłopca. Do najważniejszych postaci w filmie należą też Gepetto, snycerz, którzy stworzył Pinokia i kochał go jak własnego syna; Hipolit Świerszcz, przewodnik i "głos sumienia" Pinokia; Błękitna Wróżka (w tej muzycznej roli Justyna Steczkowska), Pan Lis; Sofia oraz Woźnica.

Amerykański musical fantasy w reżyserii Roberta Zemeckisa na podstawie scenariusza Zemeckisa i Chrisa, jest adaptacją na żywo animowanego filmu Walta Disneya z 1940 r. o tym samym tytule, który jest oparty na włoskiej książce z 1883 r.

Do promocji filmu wybrano utwór "Milion gwiazd na niebie lśni" w wykonaniu Justyny Steczkowskiej. W oryginalnej wersji piosenkę "When You Wish Upon a Star" śpiewał Cliff Richards.



Clip Justyna Steczkowska Milion gwiazd na niebie lśni (z filmu "Pinokio")

Justyna Steczkowska skończyła 50 lat

2022 rok jest dla Justyny Steczkowskiej wyjątkowy. Ma bowiem dwie szczególne okazje do świętowania - 25-lecie pracy artystycznej oraz 50. urodziny. W czerwcu, podczas koncertu jubileuszowego pod hasłem "Dziewczyna szamana", zaprezentowała zupełnie nowy singel zatytułowany "D.N.A.".

Dziewczyna Szamana: Justyna Steczkowska kończy 50 lat 1 / 9 Justyna Steczkowska urodziła się 2 sierpnia 1972 roku w Rzeszowie. Pochodzi z wielodzietnej rodziny muzykującej (ojciec - dyrygent, matka - nauczycielka muzyki), z którą wyjeżdżała na długie trasy koncertowe po Europie Zachodniej, polskiej publiczności prezentując się np. w programie telewizyjnym "Spotkania muzykujących rodzin". Źródło: materiały prasowe Autor: Archiwum prywatne udostępnij