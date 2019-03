Justin Bieber żegna się z fanami. Chce naprawić problemy osobiste

Kanadyjski wokalista Justin Bieber ogłosił, że zawiesza karierę, by zająć się swoimi prywatnymi sprawami.

"Obecnie skupiam się na tym, by naprawić kilka poważnych problemów osobistych" - napisał Justin Bieber, informując o chwilowym zawieszeniu kariery.

"Przez całe moje nastoletnie życie i początki dorosłości koncertowałem. Jak pewnie zauważyliście, podczas ostatniej trasy byłem nieszczęśliwy. Nie zasłużyliśmy na to zarówno ja, jak i wy. Płacicie za to, by dostać energetyczny, pełen zabawy koncert, a ja nie mogłem wam tego dać. To było dla mnie emocjonalnie niemożliwe, zwłaszcza pod koniec trasy" - brzmi fragment oświadczenia Biebera.

"Nie załamuję się, bo chcę wzmocnić moje małżeństwo i być kiedyś takim ojcem, jakim chciałbym być" - dodał gwiazdor. Uspokoił jednocześnie fanów, zapowiadając wydanie nowej płyty. "Wydam nową płytę najszybciej, jak to możliwe!" - napisał.



Bieber został odkryty dzięki internetowym filmikom przez Scootera Brauna, który następnie objął funkcję jego menedżera. Pierwszy singel przyszłej gwiazdy "One Time", został wydany w maju 2009 r., a za jego produkcję odpowiadali między innymi The-Dream i Tricky Stewart. W listopadzie tego samego roku premierę miał debiutancki minialbum zatytułowany "My World", który uzyskał status platynowej płyty za sprzedaż powyżej miliona egzemplarzy na terenie USA.

Wkrótce Bieber stał się pierwszym artystą w historii, którego siedem piosenek z debiutanckiego wydawnictwa było notowanych na liście Billboard Hot 100.

W czerwcu 2011 r. magazyn "Forbes" umieścił artystę na 2. miejscu listy najlepiej opłacanych postaci show-biznesu poniżej 30. roku życia. Przez 12 miesięcy piosenkarz zarobił 53 mln dol.

Bieber po raz pierwszy wystąpił w Polsce 25 marca 2013 r., w łódzkiej Atlas Arenie, w ramach trasy koncertowej "Believe Tour". Po raz drugi idol nastolatków zaśpiewał nad Wisłą 11 listopada 2016 r. w hali Tauron Arena w Krakowie, w ramach trasy "Purpose World Tour".

W życiu prywatnym Bieber spotykał się z amerykańską piosenkarką Seleną Gomez, ale para rozstała się w październiku 2014 r. 7 lipca 2018 r. zaręczył się z modelką Hailey Baldwin, córką aktora Stephena Baldwina. Para wzięła ślub w październiku.

Jego ostatni album "Purpose" miał premierę 13 listopada 2015 r. Bieber ma na koncie także kilka ról w filmach. Ostatnio zagrał w komedii "Killing Hasselhoff".

